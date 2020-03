News Pixel Game Maker MV (Switch)

L'arrivée courant 2020 du logiciel de PLAYISM par le biais de Kadokawa Games, Pixel Game Maker MV, sur Nintendo Switch courant 2020, ouvre la porte à l'arrivée des nombreuses créations disponibles sur le PC, permettant aux créateurs en herbe de développer sans la moindre ligne de code, des titres de type plates-formes action à défilement latéral, aventure / RPG, jeu de combat multijoueur. shoot, courses, puzzles, flipper, titre d'horreur, Metroidvania et bien d'autres choses encore, tout dépendra de votre imagination.



Pixel Game Maker MV Community Game Showcase/アクションゲームツクールMV製ゲーム紹介ムービー 25/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les créateurs ayant testé RPG Maker et Clickteam Fusion 2.5 ont déjà une bonne idée des possibilités de ce type de logiciel, ce Pixel Game Maker MV s'annonce très performant, à condition de mettre la main dans le cambouis et donc de prendre le temps de comprendre comment maitriser l'interface pour en tirer quelque chose qui en vaille la peine. Bref, avant d'imaginer la nouvelle version d'un Metroid, il faudra compter une bonne dizaine d'heures au minimum pour apprendre à gérer l'interface, et nous sommes très curieux de voir comment tout ceci sera mis en place sur l'écran de la Switch (on espère la prise en compte du tactile).





Pixel Game Maker MV permet de créer des jeux en 2D, avec des graphismes en pixel art, avec défilement horizontal ou en vue du dessus. Vous pouvez concevoir intégralement votre projet de A jusqu'à Z ou vous servir d'une bibliothèque d'éléments mis à disposition au sein du logiciel.







Des onglets permettent d'accéder à l'intégralité des paramètres du jeu (on ne sait pas si la version Switch sera compatible avec les plugins de la version PC et si l'interface sera disponible dans une autre langue que l'anglais), en voici les détails de la version PC livrés par le site Game-guide qui s'y est essayé :





- les scènes : les éléments sont placés sur la grille, de façon à créer l'interface qui sera affichée à l'écran du joueur.

- les tiles : les planches sur lesquelles sont organisés les objets graphiques du jeu, ou, si on conserve l'anglais, les assets.

- les animations : chaque comportement d'un objet animé d'une scène est défini depuis ce panneau (classiquement, le personnage va ainsi marcher, courir, sauter...).

- les objets : chaque objet, qu'il soit animé ou inanimé, doit être créé pour pouvoir être lié à des actions, et avoir un effet en jeu (lié aux animations)

- les ressources : tous les éléments graphiques, qui serviront ensuite dans le jeu (lié aux tiles).

- les transitions : une fois les scènes créées, elles sont ici ordonnées entre elles dans une suite logique qui définit le déroulement de la partie.

Pas d'indication tarifaire pour le moment ni de date précise de sortie, hormis la mention 2020. Un titre à réservé aux créatifs patients ayant beaucoup de temps à accorder à ce type de projets. On apprécie que ces logiciels soient disponibles sur Nintendo Switch, car cela permettra aux créateurs de continuer à réfléchir à leurs projets tout en se déplaçant. Les amateurs peuvent déjà compter sur de nombreux tutoriels disponibles sur le net pour les aider à avancer sur différents aspects. La communauté est déjà assez importante, il ne vous reste plus qu'à la rejoindre lorsque le logiciel sera disponible sur Nintendo Switch.

Pas d'indication tarifaire pour le moment ni de date précise de sortie, hormis la mention 2020. Un titre à réservé aux créatifs patients ayant beaucoup de temps à accorder à ce type de projets. On apprécie que ces logiciels soient disponibles sur Nintendo Switch, car cela permettra aux créateurs de continuer à réfléchir à leurs projets tout en se déplaçant. Les amateurs peuvent déjà compter sur de nombreux tutoriels disponibles sur le net pour les aider à avancer sur différents aspects. La communauté est déjà assez importante, il ne vous reste plus qu'à la rejoindre lorsque le logiciel sera disponible sur Nintendo Switch.