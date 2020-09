News Pikmin 3 Deluxe (Switch)

Un mug offert chez Micromania

Des magnets offerts à la FNAC

Communiquez-nous vos bons plans !

Les sorties majeures de Nintendo font régulièrement l'objet de bonus de précommande à destination des fans. Et quand il s'agit de Pikmin, on sait que les fans sont nombreux. Discrets, mais nombreux ! On va donc surveiller attentivement les bonus de précommande qui seront proposés pour Pikmin 3 Deluxe dans cette page, et vous alerter des opportunités qui vous seront proposées ici ou là.C'est Micromania qui ouvre le bal des bonus de précommande pour Pikmin 3 Deluxe, avec un "gobelet à café Pikmin 3 Deluxe". Ce cadeau nous rappelle qu'il y a une quinzaine d'années, à la sortie de Pikmin sur GameCube, l'agence de presse de Nintendo avait envoyé un tablier de jardinier à ses contacts média. Une belle époque !Si vous souhaitez précommander Pikmin 3 Deluxe chez Micromania pour bénéficier de ce cadeau résolument collector, rendez-vous sur cette page . Pikmin 3 Deluxe est actuellement proposé pour 59.99 € chez ce revendeur.A la FNAC, ce sont des magnets que la boutique aura la possibilité de vous offrir pour toute réservation du jeu. La procédure pour recevoir les magnets est la suivante : précommander les deux produits, le jeu et les magnets, dans la même commande, de façon à recevoir votre cadeau avec le jeu à sa sortie.Si vous souhaitez réserver votre jeu Pikmin 3 Deluxe à la FNAC, cliquez ici . La planche de magnets doit être ajoutée au panier ici dans la même commande, c'est important (inutile de préciser que le prix de 29.99€ pour les magnets sera déduit dans votre total de commande, le jeu étant vendu 49.99 €).Avez-vous découvert d'autres cadeaux de précommande pour Pikmin 3 Deluxe sur Switch ? Notre passion pour ces petites créatures nous donnerait presque envie de le réserver partout, mais sachons être raisonnable : si vous avez trouvé d'autres sites où d'autres bonus sont proposés, n'hésitez pas à nous le signaler en commentaire de cette news afin de le partager avec les autres visiteurs de PN, pour ainsi faire le meilleur choix.