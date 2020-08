News Pikmin 3 Deluxe (Switch)

Posez pied sur un monde riche en aventures avec #Pikmin3Deluxe, dispo le 30/10 !



Cette édition vous permet de vivre l'histoire principale en duo et de découvrir un prologue et un épilogue inédits où vous incarnez Olimar et Louie !



Nintendo vient d'annoncer la date de sortie d'un certain Pikmin 3 Deluxe, calée au 30 octobre 2020 :Cette bande-annonce nous montre les désolantes conditions qui nous conduisent à retourner sur l'étrange planète des Pikmin, PNF-404, pour solliciter à nouveau l'aide de ces petites créatures : rappelons qu'il existe différentes couleurs de Pikmin, chacune ayant sa propre force... et ses propres faiblesses. Par exemple, les Pikmin rouges ne craignent pas le feu, tandis que les Pikmin bleus, par exemple, ne craignent pas l'eau. Mais ils craignent tout le reste, et de ce fait, ce n'est pas une mince affaire de prendre soin de notre armée.Nintendo ne se contente pas d'un simple portage, sans quoi la dénomination "Deluxe" n'aurait pas eu de sens. Sur la fiche du jeu, l'éditeur indique que de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux modes de jeu seront proposés :- Mode coopératif à deux joueurs- Nouvelles aventures en solo ou à deux, en prologue ou en épilogue, qui mettent en scène les héros de Pikmin et de Pikmin 2, Olimar et Louie- Améliorations diverses : système de ciblage et de verrouillage améliorés, équilibrage des ennemis, plusieurs niveaux de difficulté, des indices optionnels et "d'autres surprises"- Piklopédie : on pourra débloquer des articles spécifiques à chaque personnage et découvrir l'analyse de chacun d'eux sur les créatures rencontrées.De son côté, Nintendo of America nous permet de découvrir quelques captures d'écran du jeu, qu'on vous propose ci-dessous. On y découvre une photo de la Piklopédie et des nouvelles missions avec Olimar et Louie :Pikmin 3 Deluxe sortira sur Nintendo Switch le 30 octobre 2020. Ce n'est pas le premier jeu que Nintendo nous ressert pour combler les trous dans son planning, mais cette annonce nous réjouit !