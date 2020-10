News Pikmin 3 Deluxe (Switch)

Pikmin 3 Deluxe Switch Frame Rate Test (Demo) 14/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Si vos yeux louchent tant la sortie de Mario Kart Live: Home circuit est proche, regardez au loin et guettez l'arrivée de Pikmin 3 Deluxe, qui sort le 30 octobre 2020 sur Nintendo Switch. On a quelques infos sur la résolution du jeu en mode portable et docké de la version de démo, ainsi que des détails sur le framerate du jeu.C'est la chaîne VGTech qui s'est dévouée pour cet exercice, expliquant que son équipe a réalisé des tests permettant de vérifier la résolution et le framerate du jeu. L'équipe indique que le jeu tourne en 720p (1280x720 pixels) à 30 frames par seconde en mode docké, et en 576p (1024x576) et 30 fps en mode portable.De ce point de vue, on est en phase avec les résolutions de l'époque, lorsque le jeu est originalement sorti sur Wii U. On aurait pu penser que le jeu passerait en 1080p à l'occasion de ce portage, mais ce n'est donc pas le cas. Dans notre preview , on a surtout parlé des nouveautés de cette version : le mode deux joueurs en coopération de l'histoire principale est super intéressant, et nous a valu de bons moments avec Valentin.Pikmin 3 Deluxe arrive dans nos consoles le 30 octobre prochain, pensez à le précommander chez votre revendeur pour recevoir un petit goodies Pikmin 3 Deluxe en cadeau !Source : MyNintendoNews