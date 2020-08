Ninjala passe le cap des 4 millions de téléchargements





Il grimpe le Ninjala et GungHo en est ravi. Pour saluer ce nouveau palier, tous les joueurs pourront recevoir via le menu « Messages » dans le jeu, un bonus de 100 jalas gratuitement. N'oubliez pas de les récupérer avant la fin de la période de distribution, la date de validité allant du 12 Août 2020, 08:00 (CEST) au 29 Oct. 2020, 02:59 (CET).

Rappelons que le jeu est gratuit au départ. Même s'il propose des options payantes et un mode histoire sous forme de DLC payant, vous pouvez cependant vous débrouiller pour y jouer sans débourser quoi que ce soit.

LEGO Mario : un modèle de grande taille

Non, ce n'est pas un nouveau pack pour agrandir l'univers de LEGO Super Mario, mais une réalisation des équipes internes de LEGO pour réaliser un Mario de grande taille. Tous les détails y sont et il est vraiment classe. Il a tout de même fallu 23 000 briques pour créer un Mario de 1,2 mètre de hauteur, et 110 heures pour le réaliser. A côté, le montage du kit LEGO Nes est un jeu d'enfant.

WOW! It looks like LEGO Mario got a power-up pic.twitter.com/rqdYK2v9bu — LEGO (@LEGO_Group) July 26, 2020

Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir en vrai le kit de démarrage de LEGO Super Mario, voici une vidéo de montage réalisée par le site spécialisée LEGO Australien LEGO Fan.





LEGO Super Mario 71360 Adventures with Mario Starter Course - Lego Speed Build Review 13/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une vidéo montrant le montage du LEGO Nes

Qui n'a pas bavé d'envie en voyant ce trésor concocté par Nintendo et LEGO au sein de leur partenariat. Une superbe réalisation, qui malheureusement restera peu accessible à de nombreux fans, 229 € étant loin d'être une paille, même pour les amateurs collectionneurs (quoi que en Star Wars, on a bien plus élevé niveau tarif). Voici deux petites vidéos présentant le déballage de ce kit et son montage, plus ou moins rapide suivant l'expérience de chacun. Suite au crash du gros Faucon Millénium de mon fils, on avoue qu'à la maison, on est un peu vacciné question montage LEGO pour un petit moment. Pourtant, qu'est-ce qu'il fait envie ce kit NES !





Une première vidéo de Nintendo Life :





LEGO Nintendo Entertainment System Simultaneous Timelapse Build 13/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La seconde de Australian LEGO Fan , plus longue, permettant de repérer quelques astuces et points plus délicats de montage.