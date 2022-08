Petit Dej PN du vendredi 5 août : Grim Guardians : Demon Purge, Mario Kart 8 Deluxe et son DLC, Here Comes Niko!, Shovel Knight et Koch Media GmbH qui devient PLAION

Grim Guardians : Demon Purge, un jeu de plateforme d'action en 2D d'horreur gothique signé Inti Creates, est dévoilé sur Switch.

Avec le BitSummit X-Roads, qui se déroulera dans le hall Miyako Messe de Kyoto, les 6 et 7 août 2022 au Japon, divers titres commencent à poindre le bout de leur nez. Parmi ces titres, cette réalisation d'Inti Creates, Grim Guardians : Demon Purge. Un titre intéressant pour les fans des réalisations d'Inti Creates car les deux personnages principaux sont bien connus des amateurs du jeu Gal*Gun : Double Peace. On notera que des ennemis de la série apparaîtront également dans ce nouveau titre.

Grim Guardians est centré sur deux chasseuses de démons qui retournent à leur école après une mission pour trouver un château démoniaque là où il se trouvait auparavant. Les joueurs contrôlent les deux sœurs chasseuses de démons dans ce jeu d'action en 2D à défilement latéral. Les joueurs doivent maîtriser les capacités et attributs uniques de chacune des sœurs pour surmonter les étapes difficiles où des boss les attendent. Ils pourront également trouver de nouveaux chemins à travers chaque étape en utilisant les capacités des deux personnages, ce qui leur permettra de continuer à jouer.

Parmi les autres caractéristiques, citons la coopération à deux joueurs avec des actions spéciales, des options de difficulté étendues avec le "système de style", des changements uniques lors des parties répétées et, surtout, la possibilité d'utiliser des outils d'aide à la décision.

Personnages jouables





Grim Guardians : Demon Purge, d'un design très Castlevania, sera lancé sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch et PC via Steam.



Grim Guardians: Demon Purge - Project Kickoff Trailer 08/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Rumeur : De nouvelles découvertes autour des prochains circuits à venir dans le DLC de Mario Kart 8 Deluxe.

Pincette de rigueur, c'est du côté des recherches en étude du code que certains datamineurs commencent à voir se dessiner les différentes options envisagées pour les prochains circuits devant être ajoutés au sein du DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Et oui, alors qu'on vient à peine de recevoir la vague 2 de ce DLC, certains commencent déjà à s'intéresser aux vagues 3 et 4 à venir d'ici la fin de l'année.









Here Comes Niko ! sera disponible le 1er septembre 2022 sur Switch Une rapide information sur la date de sortie de ce jeu de Gears for Breakfast et Frog Vibes , sorti sur PC depuis bientôt un an et qui arrive en septembre sur Nintendo Switch (eShop uniquement pour le moment, aucune version physique n'a été mentionnée pour le moment), avec tous les patchs sortis à ce jour depuis son lancement sur PC.

Tadpole Inc. est à la recherche d'employés. Êtes-vous prêt à devenir leur prochain ami professionnel, c'est-à-dire l'ami de tout le monde qui est occasionnellement payé ?. Au cours de votre voyage, vous rencontrerez de nombreuses créatures qui ont besoin d'aide. Aide-les à attraper des poissons, résolvez des puzzles, attrapez des insectes ou bien d'autres choses ou simplement écoutez leurs soucis. Si vous avez de la chance, vous recevrez une pièce. Investissez vos pièces dans les chemins de fer pour pouvoir voyager vers de nouvelles îles. Avant même de t'en rendre compte, tu feras de grosses affaires ! Avec Here Comes Niko !, vous allez vivre l'aventure la plus décontractée de votre vie ! Votre patron est un grenouille !





Dans Here Comes Niko, vous pourrez explorer 6 îles différentes ! Joue sur les belles plages de Hairball City, promène-toi sur le sentier de montagne luxuriant de Salmon Creek Forest, nage à la piscine publique. C'est le moment de se détendre, vous ne trouvez pas ?

Here Comes Niko! Announcement Trailer 08/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Shovel Knight Nendoroid sortira en février 2023

Vous aimez collectionner les figurines Nendoroid ? Vous appréciez Shovel Knight ? Et bien attention les précommandes sont désormais ouvertes sur Play-Asia pour 67,34 € et vous avez jusqu'au 8 septembre 2022 pour la réserver. Cette figurine est livrée avec une sélection de pièces optionnelles dont sa célèbre pelle, un effet d'attaque puissant pour les scènes de combat, et un coffre à trésor qui peut être ouvert et fermé. Sa hauteur est d'environ 10 cm et POLY-TOYS s'occupe de la sculpture. Comme la figurine ne tient pas en équilibre sur elle-même, il est conseillé d'utiliser le support inclus. Il faudra ensuite patienter jusqu'en fin février 2023 minimum pour recevoir votre figurine.





Voici quelques nouvelles images partagées :



KOCH MEDIA DEVIENT PLAION

Une information étonnante est tombée hier, c'est le changement de nom de l'ensemble des entreprises Koch Media à travers le monde pour devenir désormais PLAION. Ce nouveau nom s’accompagne d’une refonte complète de l’image de marque de la société. En voici le communiqué de presse :



Klemens Kundratitz, co-fondateur et PDG de PLAION déclare : « Au cours des 28 dernières années, nous avons bâti une entreprise forte dans laquelle nous nous sommes associés avec de nombreux acteurs incontournables de l’industrie. En rejoignant le groupe Embracer en 2018, notre croissance s’est accélérée et nous ne cessons de continuer à nous diversifier. Afin de refléter l’évolution de notre entreprise, en terme de contenu mais également de situation géographique puisque nous nous étendons à travers le monde, nous avons choisi ce nouveau nom afin qu’il incarne parfaitement qui nous sommes et le chemin que nous avons entrepris ».

Parallèlement, le nouveau logo est révélé. Il représente le bouton interactif « Play », ainsi que la lettre « P », illustrant la première lettre de ce nouveau nom. On peut également y voir un ruban, symbole de connexion et de lien que nous entretenons en tant que PLAION, leader dans l’écosystème du divertissement numérique.

Notre nouveau nom nous permet de tirer parti de notre histoire riche en tant que partenaire d’édition, mais aussi de notre remarquable réseau international en constante évolution, composé de studios de développement et de personnes créatives. Tout cela afin de continuer à offrir un service de haute qualité à nos partenaires, de mettre en lumière notre ambition en tant qu’acteur mondial dans l’industrie du divertissement, mais aussi de nous réinventer. Notre souhait est de pouvoir inspirer nos équipes et partenaires, afin de leur permettre d’atteindre leur plein potentiel.

Chez PLAION, notre mission est d’offrir des expériences de divertissement uniques et de créer des échanges constructifs avec nos clients, les connecter comme ils l’entendent à notre contenu.

Notre industrie est incroyablement dynamique, les attentes des consommateurs et de nos partenaires sont en perpétuelle évolution, il est ainsi primordial de le reconnaître. Nous nous appuyons sur notre fondation solide, tout en embrassant le changement qui nous apportera quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. En tant que PLAION, nous tenons compte de nos années de succès, tout en œuvrant pour plus, beaucoup plus. PLAION est une promesse, celle de proposer des expériences incomparables à nos consommateurs. Je suis heureux et fier de continuer notre aventure en tant que PLAION, conclut Klemens Kundratitz.



Welcome to PLAION! 08/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bonne chance dans cette nouvelle orientation, les joueurs attendent surtout des titres de qualité sur leur plateforme préférée.



