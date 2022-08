Petit Dej PN du vendredi 26 aout : Railway Empire 2, New Tales from the Borderlands, Sony hausse les prix avant d'autres, la réouverture du My Nintendo Store européen, les sorties eShop dont SD Gundam Battle Alliance, Concert Monster Hunter et bye Pokkén Tournament DX

Railway Empire 2 annoncé pour Switch

Le développeur Gaming Minds Studios et l'éditeur Kalypso Media ont annoncé qu'une suite à leur simulateur de gestion ferroviaire, Railway Empire, est en cours de développement. Il sortira sur toutes les plateformes du moment, y compris la Nintendo Switch, courant 2023.





La chaudière est à la vapeur, les wagons sont accouplés et le contrôleur appelle les passagers : En voiture pour Railway Empire 2 ! En tant qu'entrepreneur rusé, pose les jalons d'une entreprise en plein essor au début du XIXe siècle et développe-la pour en faire une compagnie ferroviaire florissante. Déjouez vos concurrents en reliant les villes et les entreprises par un réseau de lignes de chemin de fer, de ponts et de tunnels qui ne cesse de s'étendre. 60 célèbres locomotives à vapeur sont prêtes à transporter du fret et des passagers et à inaugurer l'ère historique du chemin de fer comme moteur de la révolution industrielle - avec votre entreprise comme force motrice.

Les cartes de Railway Empire 2 sont plus grandes, plus détaillées et plus vivantes que jamais. Les États-Unis et désormais l'Europe sont représentés sur une carte géante et complète, tandis que les cartes plus détaillées se concentrent sur des régions spécifiques de chaque continent. L'ouverture de ces régions par de nouvelles lignes est désormais beaucoup plus confortable - les signaux sont désormais placés automatiquement, les ponts peuvent supporter jusqu'à 4 voies et les gares extensibles peuvent avoir jusqu'à 8 quais. Tu peux ainsi te concentrer entièrement sur les décisions importantes, faire progresser l'économie et favoriser le développement des villes.

Choisis parmi 6 personnages aux forces et aux faiblesses différentes l'entrepreneur qui convient le mieux à ta compagnie ferroviaire. Joue 5 campagnes ou l'un des 14 scénarios, si tu cherches un défi, adapte le niveau de difficulté à ta guise dans le jeu libre ou construis le réseau ferroviaire parfait dans le mode modélisation ferroviaire. Et pour te détendre un peu après avoir terminé ton travail, monte tout simplement dans l'un de tes trains et admire la vue sur le paysage pendant que ton cheval à vapeur file le long de la voie.



Railway Empire 2 | Announcement Trailer (DE) 26/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le nouveau jeu Tales from Borderlands arrive sur Switch le 21 octobre C'est lors de l'événement Opening Night Live à la Gamescom que 2K Games et Gearbox Software ont annoncé un tout nouveau jeu Tales from the Borderlands, qui arrivera sur la Nintendo Switch ainsi que sur toutes les autres plateformes du moment le 21 octobre 2022. Le développpement de ce titre avait été évoqué par Randy Pitchford, le patron de Gearbox Software, lors de la PAX East 2022.



New Tales from the Borderlands est une aventure narrative interactive vous demandant de choisir diverses options, se déroulant dans l'univers de Borderlands.



New Tales from the Borderlands plonge les joueurs dans une histoire profonde et originale se déroulant en cinq parties, pleine de rebondissements inattendus, d'émotions réconfortantes et de l'humour classique de Borderlands. Dans la métropole perpétuellement déchirée par la guerre de Promethea, les joueurs décideront du sort de trois personnages distincts à incarner : la scientifique altruiste Anu, son ambitieux frère Octavio qui possède l'intelligence de la rue, et la féroce Fran, qui cherche à se venger de ses ennemis. Ce titre devrait ainsi se dérouler en cinq parties, et vous pousser à affronter une invasion, des monstres et du capitalisme cupide. Vous devriez pouvoir choisir entre trois personnages distincts à incarner : Octvavio, Fran et Anu. Octavio, possède l’intelligence de la rue, Fran cherche à se venger de ses ennemis et Anu semble être une scientifique altruiste.



Le jeu peut être précommandé dès maintenant. Si vous le faites, vous obtiendrez le Pack Capital Aventure qui comprend des cosmétiques, de la monnaie en jeu et bien plus encore. Il existe deux versions du jeu, l'édition standard et l'édition Deluxe.



La touche graphique de ce nouvel opus reprend ce que nous avions connu lors du précédent épisode.

New Tales from the Borderlands - Official Announce Trailer 26/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube Réouverture du My Nintendo Store européen : quoi de neuf ?

Après avoir été fermée pour maintenance pendant plusieurs semaines, la boutique en ligne My Nintendo Store a rouvert ses portes en Europe ! Quelles sont donc les nouveautés accessibles après cette si longue attente. Du côté de Splatoon 3, on peut s'offrir un sac de sport et un pin's en forme de calamar, similaires à ceux aperçus sur le site du Royaume-Uni.

Ce sont les bonus offert à l'achat du jeu version physique en passant commande directement par le site. A vous de voir si cela vous intéresse car c'est le prix fort, à 59,99 €, alors que de nombreuses offres promotionnelles avec divers cadeaux ont lieu actuellement chez d'autres distributeurs, mais ces petits goodies sont sympathiques. Notez que désormais, la livraison est gratuite à partir de 24,99 € d'achat et les retours sont aussi gratuits, ce qui fait une sacré différence.





Comme toujours, vous pourrez vous procurer les différentes consoles et les derniers jeux Nintendo du moment. On retrouve les exclusivités anciennes ainsi que de petites peluches à 24,99 € pièce, faisant partie de la Nintendo Tokyo Exclusive collection et un nouveau jeu de cartes Kirby. La plupart des produits de la Gamme Lego Super Mario est également disponible à l'achat directement au sein du site.







On notera un affichage un peu plus agréable et lisible et le passage au nouveau format d'images Avif, déjà utilisé sur les sites nord-américains depuis plusieurs mois, permettant de réduire un peu plus le poids des images tout en gardant une belle résolution.





On reste en revanche déçu du contenu proposé pour l'Europe, avec déjà des ruptures de produits (ou des produits non réapprovisionnés depuis bien longtemps). Ainsi Bayonetta 3: Édition Mascarade de la Trinité n'est plus disponible dès la réouverture du site, le pack de cartes amiibo Animal Crossing serie 5 et toutes les autres éditions également, les amiibo Monster Hunter Rise (ou Stories 2), plein d'autres amiibo, et les manettes spéciales des jeux Nintendo Switch Online, à savoir la version NES, SNES, N64 et MegaDrive.





Le Nintendo Store Européen est donc plus beau mais il peine toujours autant à fournir certains produits.





Sorties européennes sur l'eShop de la Switch pour la semaine du 25 août 2022 L'eShop a proposé une nouvelle tournée de jeux pour vous occuper un bon moment. Comme d'habitude, il y en a pour tous les goûts.



- Are You Smarter than a 5th Grader? (physical and digital)

- Tee Time Golf (physical and digital)

- ALIEN WAR

- Aquadine

- Back Again

- Blob Quest

- Criminal Expert

- Escape game & Card search game R01M

- Forest Camp Story

- HAAK (déjà évoqué dans un précédent Petit Dej)

- Hidden Shapes: Black Skull + Old West

- I Was a Teenage Exocolonist

- Idol Manager (déjà évoqué dans un précédent petit dej)

- Islets

- Kid Ball Adventure

- Kofi Quest

- Like No Other

- Mahjong Minimal

- Narona Sports

- NHRA Championship Drag Racing: Speed for All

- RITE

- SD Gundam Battle Alliance

- The Bonfire: Forsaken Lands

- Witch College Bundle

- WorldWide FlightSimulator

- Yars: Recharged

- Azure Striker GUNVOLT 3 (new DLC)

- Carnivores: Dinosaur Hunt (new DLC)

- Castle Morihisa (new DLC)

- Cult of the Lamb (new DLC)

- GROOVE COASTER WAI WAI PARTY!!!! (new DLC)

- Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix (new DLC)

- hexceed (new DLC)

- HOT WHEELS UNLEASHED™ (new DLC)







A ces titres, il faudra ajouter le 30 août Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection





Parmi les quelques titres de cette liste, on mettra en évidence le dernier titre de Bandai Namco,SD Gundam Battle Alliance, dont nous partageons le trailer de lancement ci-dessous.





Dans SD Gundam Battle Alliance, les Mobile Suits et les personnages de l'histoire de Mobile Suit Gundam sont au centre de ce tout nouveau jeu de rôle. L'histoire se déroule dans G : Universe, un monde où le canon de Gundam prend des tournures que personne ne peut prévoir. Pour corriger l'histoire déformée de ce monde, le joueur dirige un escadron de 3 unités composé de Mobile Suits et de pilotes de toute l'histoire de Gundam - une véritable Battle Alliance.

Caractéristiques principales





- D'étranges phénomènes connus sous le nom de Breaks déforment les moments légendaires de l'histoire de Gundam, et c'est à vous de les réparer. Vivez les scènes les plus célèbres de l'histoire de Gundam en développant de nouvelles combinaisons mobiles à ajouter à votre arsenal. Rassemblez des pièces de capital et d'extension pour transformer votre machine préférée en MS ultime.





- Affrontez les missions avec vos amis en mode multijoueur ! Lancez-vous dans la bataille avec deux partenaires pour vous soutenir. En multijoueur, vous pouvez jouer jusqu'à 2 autres joueurs dans une équipe de 3 personnes. Profitez de ce nouveau RPG d'action SD Gundam en solo ou avec des amis.





- Série en vedette

Mobile Suit Gundam

Mobile Suit Gundam 0080: War in the Pocket

Mobile Suit Gundam: The 08th MS Team

Mobile Suit Gundam Thunderbolt

Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory

Mobile Suit Zeta Gundam

Mobile Suit Gundam ZZ

Mobile Suit Gundam: Char’s Counterattack

Mobile Suit Gundam: Char’s Counterattack Beltorchika’s Children

Mobile Suit Gundam Unicorn

Mobile Suit Gundam F91

Mobile Suit Crossbone Gundam

Mobile Suit V Gundam

Mobile Fighter G Gundam

Mobile Suit Gundam Wing

After War Gundam X

Turn A Gundam

Mobile Suit Gundam SEED

Mobile Suit Gundam SEED Astray

Mobile Suit Gundam SEED VS Astray

Mobile Suit Gundam SEED Destiny

Mobile Suit Gundam 00

Mobile Suit Gundam 00 The Movie -Awakening of the Trailblazer-

Reconguista in G

Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans

Musha Knight Command: SD Gundam Scramble



SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE - Launch Trailer 26/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pokémon dit au revoir aux Championnats du Monde Pokkén Tournament après six années d'existance.

Une page se tourne pour Pokkén Tournament DX. Après sa sortie sur Wii U en 2016 et sa ressortie sur Switch, Pokkén Tournament DX prend sa retraite sans que l'on sache si nous aurons un jour un Pokkén 2 (il y a de quoi faire en Pokémon pour introduire une suite).





Community is forever.



Thank you, Pokkén. pic.twitter.com/qmhP8KNgLg — Play Pokémon (@playpokemon) August 19, 2022

Pokkén Masters Grand Finale - Shadowcat vs Mewtater | Pokémon Worlds 2022 26/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le concert symphonique de Monster Hunter aura lieu le 27 août 2022.

Si vous ne pouvez pas passer directement au Japon à Tokyo pour écouter en salle le concert Monster Hunter 2022, pas de panique. Il sera également diffusé en ligne mais il va falloir faire attention à ne pas manquer le coche.





Selon le site officiel, le concert physique aura lieu le 27 août 2022, à 17h00 JST, ou 1h30 PDT, ce qui nous donne 10h du matin à Paris. C'est l'Orchestre philharmonique de Tokyo qui interprétera le programme, sous la direction du maestro Hirofumi Kurita. Kurita a dirigé les concerts de Monster Hunter depuis 2014.





Les fans du monde entier n'ont pas à s'inquiéter de la différence de fuseaux horaires s'ils veulent assister à l'événement de l'orchestre. Pour ceux qui ont pu acheter des billets pour le livestream, un enregistrement du concert sera mis à la disposition des fans de Monster Hunter Rise : Sunbreak pendant une durée limitée après l'événement. Cela permet à la communauté de regarder le concert à un moment qui leur convient. Cependant, les billets pour le livestream ne seront disponibles que jusqu'au 4 septembre 2022, à 21h00 (heure du Japon, ce qui nous donne 13h à Paris) ou 5h00 (PDT), les fans doivent donc les acheter dès que possible.

Vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir différents extraits des BO des épisodes Iceborn, Sunbreak et d'autres titres Monster Hunter.









On se regarde une petite vidéo extraite de la prestation de l'année 2021 :





モンスターハンターオーケストラコンサート 〜狩猟音楽祭2021〜 / Monster Hunter Orchestra Concert 2021 HIGHLIGHT 26/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cinéma et les amateurs de PS5, déconfits par l'annonce de la hausse de prix.

Difficile de ne pas avoir entendu parler de la hausse de prix de 50 € sur les deux modèles de la PS5 annoncée par Sony hier. L'instabilité des taux de change y a joué pour beaucoup, comme l'expliquait encore récemment le PDG de Nintendo qui expliquait avoir eu besoin d'acheter plus de devises étrangères pour atténuer le yoyo boursier actuel. Sony étant installée physiquement aux US et faisant face à la rude concurrence de Mircrosoft sur ce marché, cette contrée est donc épargnée, mais avec le devise européenne qui dévisse en ce moment, cela devient beaucoup plus compliqué. Des choix stratégiques ont donc été fait, même si certains pourront pester en se disant que lorsque l'euro était fort, on appliquait déjà la parité euro=dollars, ce qui était loin d'être le cas.





En France comme dans le reste de l’Europe, la PS5 dans sa version digitale est désormais commercialisée à 449,99 euros contre 400 euros, le modèle avec le lecteur de disques Ultra HD Blu-ray passe, lui, à 549,99, soit une envolée inédite de 10 %.







« Sony Interactive Entertainment (SIE) a pris la décision difficile d'augmenter le prix de vente recommandé dans certains marchés d'Europe, du Moyen Orient et d'Afrique et de l'Asie-Pacifique et d'Amérique Latine ainsi qu'au Canada », explique le géant asiatique dans un simple post sur son blog officiel. Sony invoque « la nécessité d'augmenter les prix à cause du contexte économique actuel et son impact sur les revenus de SIE ». Dans son communiqué, Sony évoque également des « tendances de change défavorables ». Et c'est un fait : l'euro coûte désormais moins d'un dollar (baisse de 15% en un an), le dollar canadien a baissé de 13% sur la même période et la livre sterling de 14%. Face à ces baisses, Sony avance l'argument de perdre de l'argent car c'est une multinationale qui exporte ses produits.

« Le dollar s’apprécie car en période d’incertitude, avec la guerre en Ukraine notamment, il redevient une valeur refuge », explique Julien Marcilly, chef économiste Global Sovereign Advisory

Mais comme l'explique le journal le Parisien, tout n'est pas aussi simple et justifié que veut le faire entendre Sony. Voici en substance une remarque intéressante de Julien Pillot, professeur en économie numérique et stratégie à l’école de commerce INSEEC :







« Sony augmente le prix au-delà de son coût marginal de production et d’acheminement et profite d’un effet d’aubaine car il y a une demande toujours autant élevée pour la PS5 des joueurs européens qui l’achèteront quand même avec 50 euros de plus et n’iront pas voir la concurrence, la Xbox Series », analyse l’économiste. « Les coûts de transports depuis les usines d’Asie augmentent pour tout le monde mais les tarifs ne s’envolent pas aux États-Unis car Sony fait face, là-bas, à la concurrence des consoles de Microsoft » pointe-t-il.

Le nerf de la guerre se jouera au niveau des jeux qui commencent à arriver, malgré la pénurie régulière autour de la console. Mais cette augmentation symbolique de Sony n'est peut-être que le prémisse d'une vague de hausses chez d'autres fabricants. On peut ainsi aisément imaginer qu'Apple revoit à la hausse les prix de ces MacBook et ces iPhone si l'euro continue à s'effondrer face au dollar.





Horizon Zero Dawn va faire l'objet d'une série télévisée sur Netflix





Par le biais d'un article de Daedline, on apprend que c'est Steve Blackman qui réalisera ce projet pour Netflix. Ce n'est pas un inconnu car on lui doit la série Umbrelle Academy, malheureusement fort décevante sur sa 3e saison.







A ses côtés pour travailler sur ce projet, nous retrouvons Abbey Morris (Bosch, The Killing, American Odyssey et The Comedians). Les noms de Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions sont aussi cités, tout comme ; Jan-Bart van Beek et Ben McCaw du studio Guerrilla, et enfin Roy Lee et Matthew Ball de la boîte de productions Vertigo.





Tout ce beau monde va tenter de mettre sur écran l'ambiance des jeux vidéo, ce qui ne sera clairement pas simple. On attend de voir ce que donneront ainsi les aventures d'Aloy.







Parmi les autres projets Sony, la série God of War devrait arriver sur Amazon, et nous n'avons pas de nouvelles de Gran Turismo qui serait toujours en quête d'un diffuseur.





- Un combo d'action avec des visuels époustouflants et une animation dynamique. Profitez d'un large éventail d'armes de Mobile Suit pour écraser de nombreux ennemis ! Contrôlez des Mobile Suits représentés avec des effets météorologiques réalistes qui les mettent en valeur en tant qu'armes de guerre alors qu'ils traversent le champ de bataille avec des animations dynamiques.

Pour dire au revoir à ce jeu après six ans, les comptes sociaux de Pokémon ont publié une petite vidéo des moments forts de ces championnats :

Vous pouvez également voir le combat final entre Shadowcat et Mewtater lors de la grande finale du championnat DX Worlds 2022 de Pokémon Pokkén Tournament, une vidéo partagée par Nintendo Life :

Les billets ne sont pas encore disponibles à l'achat, mais nous savons qu'ils coûteront environ 26 dollars avant frais supplémentaires.

Si vous souhaitez regarder le spectacle depuis chez vous, vous pouvez vous procurer un billet sur le site officiel