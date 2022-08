Petit Dej PN du lundi 15 août : Arcade Paradise, Pokémon Unite, Azure Striker Gunvolt 3, Cleo - A pirate's tale, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection ! et Pac-Man World Re-Pac

Le premier pack DLC d'Azure Striker Gunvolt 3 est gratuit pour une durée limitée

Alongside the release of a free demo version of Azure Striker Gunvolt 3, we're releasing the first DLC pack! And it will be totally free for two weeks!

Cela nous permet de rappeler qu'un démo du jeu est disponible et permet de se faire la main jusqu'à la mission "Holy Night XIII". En outre, les données de sauvegarde et les impulsions d'image sont transférables au jeu complet, bien que la version 1.02 soit nécessaire pour cela.

Azure Striker Gunvolt 3 est disponible sur l'eShop depuis le 28 juillet au tarif de 25,99 €.



Azure Striker GUNVOLT 3 - English Voice Trailer 14/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Azure Striker Gunvolt 3 introduit un nouveau personnage, Kirin, qui utilise une épée rapide et des capacités de projection en combat. Elle peut détruire ses ennemis instantanément en utilisant sa capacité "Arc Chain" et ses mouvements rapides. Elle peut également dévier les projectiles à l'aide de son épée. De plus, Gunvolt sera également jouable et apportera sa propre touche (pouvoirs dévastateur de la foudre) à son style de jeu classique, vous pourrez passer de l'un à l'autre à la volée.





Le mode Scénario+ permet de ne pas interrompre l'action avec les péripéties du scénario, mais la nouveauté de Gunvolet 3 réside dans les impulsions d'image, des invocations et des équipements à collectionner issus de la mémoire de Gunvolt, pour une attaque spéciale. Plus de 150 impulsions différentes sont disponibles. Les impulsions d'image vous permettent d'invoquer des camarades et d'anciens ennemis de Gunvolt pour bénéficier de leurs attaques, de leurs capacités et bien plus encore.

Les personnages parlent et plaisantent sans interrompre l'action grâce au mode Scénario+, permettant à leur personnalité de se révéler et à l'histoire de progresser sans affaiblir le rythme. Un doublage en anglais complet est disponible en plus des voix japonaises originales !

■De nouvelles chansons de Lumen, la muse de Gunvolt 3, illuminent les batailles !



Exploitez au mieux votre façon de jouer pour gagner des points Kudos et Lumen, l'idole virtuelle de la pop, se lancera alors dans une performance scénique qui remplace la musique de fond des combats par une chanson pop de son répertoire ! 7 chansons inédites sont incluses aux côtés d'une large sélection de titres classiques de la série.

Cleo - a pirate's tale disponible sur Switch Sorti le 10 août, ce jeu ayant réussi sa campagne de financement kickstarter en 2020 a un petit côté Monkey Island dans sa thématique, mais le gameplay est complètement différent. C'est le fruit du travail d'un développeur en solo passionné, Christoph Schultz, le jeu bénéficie d'un double vocal intégral en anglais et en allemand (il ne doit pas parler le français, donc même les textes ne sont pas traduits dans la langue de Molière). Le jeu est disponible pour 12,49 € et franchement, on ne peut qu'encourager à récompenser les efforts de ce développeur éditeur.



Cléo est une jeune fille cynique de 14 ans, qui mène une vie répétitive avec son père dans un bar. Elle sait tout des aventures épiques de la légende des pirates, le capitaine Cabeca, mais dans son quotidien, elle est juste entourée de pêcheurs ennuyeux et de pirates sans succès, traînant au comptoir.

Mais lorsque Cléo trouve un étrange carnet de pirates et voit un fantôme qui lui donne un mystérieux indice, sa vie ennuyeuse est sur le point d'être bouleversée. Elle est lancée dans une aventure dangereuse et se retrouve dans un monde de mensonges, de tromperie, de cupidité et de mauvaise haleine - le monde des pirates - et la plupart d'entre eux recherchent la même chose : LE TRÉSOR DE LA MÉMOIRE ÉTERNELLE. KRAKEN FODDER :

"Kraken Fodder" est un mini jeu à l'intérieur du jeu.



Il s'agit d'un jeu de cartes et de dés, qui est pris très au sérieux par les pêcheurs et les pirates. Un tour dure environ 5 minutes et le jeu consiste à détruire le jeu de cartes de votre adversaire avec des boulets de canon. Tout au long du jeu, Cleo doit jouer à ce jeu de cartes contre quelques PNJ.





On se regarde la bande-annonce :





CLEO - a pirate's tale // Release Date Teaser 2021 14/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

TMNT : The Cowabunga Collection propose un netcode de retour en arrière pour les "Tournament Fighters" de la SNES

Konami a annoncé en début de mois que le 30 août 2022, Teenage Mutant Ninja Turtles : The Cowabunga Collection serait lancé sur la Switch, avec quelques améliorations modernes pour faciliter le jeu en ligne.

Parmi les 13 jeux inclus dans la collection Cowabunga, Teenage Mutant Ninja Turtles : Tournament Fighters pour SNES recevra un netcode de retour en arrière ! Ce jeu de combat a fait l'objet de trois versions différentes à l'époque - une sur NES, SNES et Mega Drive Genesis, et toutes les trois figurent dans la collection - mais jusqu'à présent, la société a seulement révélé que le jeu SNES recevait l'essentiel du jeu de combat moderne.

Le Rollback est souvent cité comme le netcode préféré pour le jeu en ligne car il "prédit" les entrées de la prochaine image pour tous les personnages. Ensuite, s'il se trompe, il "revient en arrière" et se corrige. Cela fonctionne très bien lorsque les joueurs se battent contre quelqu'un qui a du retard, ce qui rend l'expérience plus fluide. Les réactions des fans ont été plutôt positives en ligne après cette annonce.







Pour les personnes qui n'ont rien compris au vocabulaire employé, quelques explications sur ce qu'est le netcode et le Rollback, ainsi que son importance toute particulière pour les jeux de combat.







Dans un combat, le nombre de joueur est limité et le jeu en ligne nécessite une grande précision pour ne pas avoir de latence préjudiciable au gameplay. Le netcode est donc l’ensemble des technologies mises en place pour permettre le jeu en ligne d’un titre en particulier. La pandémie est passée par là, empêchant le bon déroulement de nombreux tournois, de rencontre à la maison, il a donc fallu développer le meilleur netcode pour permettre à chacun de s'exercer depuis son domicile et de donner l'impression qu'un combat en ligne était similaire à un combat en local, en particulier pour les joueurs pros qui avaient grand besoin de s'exercer.





Si au départ le netcode avait tendance à se calé sur la personne ayant le ping le plus élevé pour permettre à tout le monde de jouer, cela avait le fâcheux inconvénient de ralentir tous les autres joueurs et d'entraîner des freezes, des lags et autres pertes de données. C'est là qu'entre en jeu le rollback comme l'explique bien nos confrères d'Actugaming.





Dans ce type de netcode, votre machine tente de prévoir ce qu’il va se passer pour ne pas ralentir l’action et demande ensuite la confirmation pour savoir si elle a eu juste et corriger un peu la situation si nécessaire. Ainsi en théorie tant que les prédictions sont justes, on ne devrait pas voir de différences avec le jeu hors ligne. L’espoir, c’est que le délai soit si court entre deux vérifications que l’action n’ait pas pu tant différer que ça chez les deux joueurs pour que les corrections soient quasiment invisibles à l’œil nu même en cas d’erreurs. Par conséquent, en cas de connexion parfaite chez chaque joueur, on ne ressent pas tant de différence que ça mais c’est surtout dans le cas des mauvaises connexions ou des très grandes distances que le rollback peut rendre les parties en ligne beaucoup plus agréables.

Une solution qui reste imparfaite car le rollback peut faire apparaître un problème connu sous le nom de rollback (quand un joueur semble revenir en arrière dans le temps). Dans certains cas, l'accumulation de différences entre les deux joueurs peut mener à des désynchronisations où ils ne jouent plus l'un contre l'autre mais plutôt contre un fantôme alternatif, quitte à même finir sur un résultat différent dans des cas extrêmes.





C'est donc une technologie en cours de développement et de perfectionnement qui se met en place et on peut espérer d'autres progrès à l'avenir. Si vous souhaitez plus de détails, on vous conseille la lecture précise de l'article sur le sujet de Actugaming





SNES TMNT Tournament Fighter fans!

You Asked for the deets about the Online Play in the #TMNTCowabungaCollection:

Game Speed: Hi-Speed 1

Game Time: 60

Arcade Paradise disponible, regardons un peu de gameplay





Endossez le rôle d'Ashley et gérez les tâches quotidiennes de la laverie familiale. Rebellez-vous contre la volonté de votre père et créez une salle de jeux pour donner à la ville endormie de Grindstone quelque chose de vraiment excitant. Lavez des chiffons, investissez les profits et construisez votre propre Arcade Paradise !

Plus vous installez de cabinets d'arcade, plus les joueurs dépenseront, avec plus de 35 jeux entièrement jouables à débloquer ! Mais n'oubliez pas que vous n'avez pas le temps de rester là à faire les meilleurs scores... les toilettes ne se nettoient pas toutes seules et il y a des déchets à sortir !

Revivez la nostalgie des jeux des années 90 en passant de la misère à la richesse des salles d'arcade !

Arcade Paradise est disponible depuis le 11 août 2022 pour un tarif de 19,99 €. Il prend en charge de nombreuses langues à l'écran dont le français. Regardons une séance de gameplay de 27 minutes.



Arcade Paradise Nintendo Switch Gameplay 15/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Quelle nouveauté pour Pokémon Unite ?





The Pokemon Company a mis en ligne un trailer mettant en avant le prochain nouveau Pokemon jouable arrivant dans Pokemon Unite. Comme annoncé il y a quelques semaines, c'est Tyranocif qui rejoint le roster en tant que personnage jouable dès aujourd'hui, 15 août 2022. La bande-annonce nous permet de voir de plus près le terrifiant pseudo-légendaire au combat, y compris ses mouvements et ses compétences.



Tyranitar Character Spotlight | Pokémon UNITE 15/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Quelques informations autour du framerate et la résolution de PAC-MAN WORLD Re-PAC sur Switch.

Notre sympathique boule jaune revient sur la scène vidéoludique le 28 août 2022 et c'est un remake du jeu sorti initialement en 1999 sur PSOne. Il y a tout de même de nouvelles fonctionnalités, une refonte visuelle complète, une musique remaniée et bien plus encore, mais nous avons maintenant quelques détails spécifiques à la Switch, quelque chose que certains d'entre vous attendent avec impatience : le framerate et la résolution de PAC-MAN WORLD Re-PAC.





Voici les données publiées sur le site officiel japonais.





En version dockée, branchée sur votre télévision : 1080 p avec du 30 fps (variable)





En version portable, 720p en 30 Fps (constant).





Comme on peut le voir la Switch peut avoir quelques ralentissements parfois en mode 1080p mais l'essentiel est préservé.



PAC-MAN WORLD Re-PAC: Graphics Comparison - Areas 3 & 4 15/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le développeur Inti Creates a une petite pensée pour notre pouvoir d'achat. Ainsi le premier pack DLC de son jeu de plates-formes d'action en 2D Azure Striker Gunvolt 3, est désormais disponible et gratuit pour une durée limitée. En fait vous avez jusqu'au 24 août 2022 pour vous le procurer car il coutera ensuite 1,99 $ et autant d'euros. Ce DLC comprend les images EX Pulses de Stratos et Ghauri.