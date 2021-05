Made in Abyss : une saison 2 pour 2022 et un jeu vidéo

Made in Abyss est à la base un manga écrit et dessiné par Akihito Tsukushi, publié depuis 2012 au Japon. Une série animée a permis de présenté les trois premiers tomes et un film est sorti difficilement sur nos écrans en France pour cause de pandémie, tandis que trois films sont sortis au Japon (on présente ainsi jusqu'au 5e tome du manga). Selon le site Japanpop.fr , une seconde saison animée est prévue pour le courant de l'année 2022, sans plus de précision pour le moment.





Made in Abyss : L'aurore de l'âme des profondeurs | Trailer Officiel 05/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L’histoire se focalise sur une orpheline nommée Rico, vivant dans la ville de Orse, située dans la mer de Béoruska. La cité entoure un étrange et immense gouffre, communément appelé « l’Abysse ». L’Abysse recèle des artefacts et des vestiges d’une ancienne civilisation disparue, et est de fait un lieu prisé par les caverniers pour l’excavation de ces objets pouvant être vendus à l’étranger. Ces caverniers entreprennent de dangereuses expéditions à travers la brume du gouffre pour en trouver le plus possible. Cependant, plus une personne descend dans l’Abysse, plus la malédiction de celui-ci pèse sur sa santé, des symptômes de plus en plus graves se présentant lors de la remontée des différents niveaux. Peu d’aventuriers sont descendus dans les zones les plus basses et sont remontés pour narrer leur expérience.

Lisa, la mère de Rico est une des cavernières légendaires, qui a pu descendre dans les niveaux les plus profonds de l’Abysse. Alors que la jeune fille explore le gouffre, elle rencontre un robot nommé Légu, qui ressemble à un garçon humain. Tous les deux se lient d’amitié mais lorsqu'un message de Lisa remonte de l’Abysse invitant sa fille à la retrouver au fond du gouffre, Rico dit adieu à ses amis et entreprend avec Légu le voyage à travers l’Abysse pour retrouver sa mère, malgré les risques, son inexpérience, et le fait que due à la malédiction de l’Abysse, elle ne pourra plus jamais revenir à la surface.





Voici quelques images :











Mario Kart Tour – Bowser vs. DK Tour est lancé L'événement Bowser vs DK est désormais disponible dans l'application mobile Mario Kart Tour. A vous de voir si vous préférez concourir pour défendre l'honneur de Bowser ou de DK et gagner des pièces pour leur équipe. Attention à bien choisir votre camp car aucun changement ensuite ne sera possible. Voici la bande-annonce de cet événement :

Comme d'habitude, il faudra télécharger une petite mise à jour (44 Mo sous android). L'événement s'achèvera le 19 mai 2021 à 7h59.





Smash Bros. Ultimate accueillera l'événement Spirit Board avec des personnages qui chantent et dansent. Cela va durer trois jours et commencera à compter du 7 mai 2021. Trois jours intenses de combats ! Fight !



Avec le Star Wars Day cette semaine, des promotions sur l'ensemble des titres Star Wars disponible sur l’eShop Nintendo Switch.



“May the 4th” est devenu la journée annuelle de référence Star Wars. L'occasion de proposer quelques réductions sur des titres adaptés sur Nintendo Switch dont voici le détail.



Star Wars Episode I Racer – 6€86, au lieu de 13€72

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy – 9€99, au lieu de 19€99

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast – 4€49, au lieu de 8€99

Star Wars Pinball – 17€99, au lieu de 29€99



Attention, vous n'avez que jusqu'au 7 mai pour en profiter.



Selon les dernières données mises à jour du NPD, voici les dix jeux de la franchise les plus vendus de tous les temps aux États-Unis.



1. Star Wars : Battlefront (2015)

2. Star Wars Jedi : Fallen Order

3. Star Wars : Battlefront II (2017)

4. LEGO Star Wars : The Complete Saga

5. Star Wars : The Force Unleashed

6. Star Wars : Battlefront II (2005)

7. LEGO Star Wars II : La trilogie originale

8. LEGO Star Wars

9. Star Wars : Battlefront (2004)

10. Star Wars : Shadows of the Empire



Pour vous, quel est le meilleur jeu Star Wars sorti à ce jour (et on pense très fort à de nombreux titres sortis sur GameCube, dont nous venons de fêter l'anniversaire il y a quelques jours) ? On vous joint une sympathique petite vidéo d'Andrew Lewis, qui a compilé l'évolution technique de l'ensemble des jeux Star Wars depuis 1982.

Evolution of Star Wars Games 1982-2019 05/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les collectionneurs comme votre serviteur de petites figurines Hasbro auront eu le droit à un stream dédié.

2021 MAY THE 4th BE WITH YOU! Starwars Day Reveals 05/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On a également bien apprécié cette petite vidéo clin d'oeil.

Star Wars - May the 4th be with you (Western Australia) 05/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On vous souhaite une très bonne journée PN et à bientôt !





Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle journée. On commence tout de suite ce menu.Spike Chunsoft a annoncé le développement du jeu Made in Abyss : Binary Star Falling into Darkness pour une sortie sur Switch en 2022, Numskull Games en assurera la publication en Europe.De type RPG action en 3D, Made in Abyss : Binary Star Falling into Darkness vous proposera deux types de scénario : soit revivre l'expérience de l'anime en mode histoire, en débutant quelques jours après le départ de Rico et Légu dans l'Abysse, soit vous suivrez les aventures originales d'un cavernier sans nom selon une histoire originale supervisée par l'auteur de la série, Akihito Tsukushi. Le jeu conservera les éléments de dark fantasy de l’œuvre originale et le doublage des cinématiques sera interprétée, dans la version originale, par les acteurs de l'anime. Un site dédié au jeu a été créé, vous pouvez le consulter dès à présent.