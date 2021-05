News Fall Guys: Ultimate Knockout (Switch)

Ni no Kuni II : Revenant Kingdom Prince's Edition bientôt annoncé sur Switch ?





La mention Prince's Edition est très intéressante car nous aurions ainsi le second opus avec l'ensemble des DLC sortis à ce jour (actuellement à prix bas sur PC Steam). Voici le descriptif de ce jeu :





Redécouvrez NI NO KUNI. Explorez un monde magnifique et vivez une histoire passionnante dans une toute nouvelle aventure RPG. LEVEL-5 retrouve Yoshiyuki Momose, le créateur des personnages, et Joe Hisaishi, qui a composé la musique du prochain conte Ni no Kuni.

Préparez-vous à un retour enchanteur !



Des stars aux commandes



La musique créée par le célèbre Joe Hisaishi et les personnages conçus par l’artiste et créateur d’animations Yoshiyuki Momose viennent compléter la maîtrise de LEVEL-5 en matière de RPG.



Une histoire captivante : l'avènement d'un nouveau royaume.Un conte envoûtant et tragique se déroule tandis qu’Evan, un jeune prince, apprend à devenir un dirigeant et à construire un royaume.



Maîtrise de jeu



Les éléments nouveaux et traditionnels qui constituent le RPG ont été conçus de manière experte avec des dizaines d’endroits à explorer, des centaines de créatures à combattre et une quantité de quêtes et de secrets à découvrir au cours de cette grande aventure.



Un autre monde



Les graphismes impressionnants recréent le monde de Ni no Kuni et plongent les joueurs dans un univers incroyablement vivant et animé, avec de nouveaux personnages fabuleux à rencontrer.



Des combats dynamiques



Battez-vous contre des ennemis cruels grâce à un formidable système de combat en temps réel et commandez vos Mousses, ces petits lutins nés de phénomènes naturels tels que le feu et le vent qui sont prêts à tout pour vous aider.

Caractéristiques Vivez l'expérience Ni no Kuni ultime avec la "Prince's Edition", qui inclut :

- Ni no Kuni II: Revenant Kingdom (jeu complet)

- deux contenus additionnels promettant des heures de jeu supplémentaires

- le pack d'équipement du prince

Embarquez avec le jeune Evan pour un voyage extraordinaire dans le but de fonder un nouveau royaume et de protéger les habitants des forces du mal qui les menacent.Partez pour une aventure inoubliable mêlant des animations dignes de véritables dessins animés et jeu vidéo.



Développé par LEVEL-5, Ni no Kuni II vous fera découvrir des personnages conçus par l'artiste de renom Yoshiyuki Momose, ainsi qu'une bande original composée par le très célèbre Joe Hisaishi.Ni no Kuni II: REVENANT KINGDOM™ & ©LEVEL-5 Inc. All rights reserved.Published by BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S. Vivez l'expérience Ni no Kuni ultime avec la "Prince's Edition", qui inclut :- Ni no Kuni II: Revenant Kingdom (jeu complet)- deux contenus additionnels promettant des heures de jeu supplémentaires- le pack d'équipement du prince





Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - PS4/PC - Il était une fois (French Trailer) 05/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Récapitulatif de 10 titres très attendus sur Nintendo Switch réalisé par Nintendo Everything

Le mois de mai 2021 s'annonce prometteur et voici une sélection de 10 titres qu'il nous tarde de prendre en main le plus vite possible. Et de votre côté, quels sont les titres de ce mois les plus attendus à votre niveau ?





Dans l'ordre de cette vidéo : The Colonists, Skate City, Subnautica et Subnautica : Below Zero, Famicom Detective Club : The Missing Heir et The Girl who stands behind, Aerial Knight's : Never Yield, Knockout City, Miitopia, Shin Megami Tensei III : Nocturne HD Remaster, Maneater et enfin World's End Club. A noter que pour ce dernier jeu, une démo devrait débarquer sur l'eShop à compter du 6 mai au Japon, l'Europe et le continent Nord Américain devrait en bénéficier également mais la date du 6 mai n'est pas confirmé. Un stream dédié sera organisé le 6 mai également. Nous en reparlerons après cette vidéo.







10 Highly Anticipated Nintendo Switch Games Coming May 2021! 05/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un live stream avec Kazutaka Kodaka, Kotaro Uchikoshi et Takumi Nakazawa de Too Kyo Games est également annoncé pour le 6 mai. Il aura lieu à 4 h PT / 7 h ET / 12 h au Royaume-Uni / 13 h en Europe. Vous pouvez le regarder ci-dessous.

無料体験版配信開始記念!ワールズエンドクラブ無料体験版をトゥーキョーゲームスのクリエイター3名と一緒にプレーする生放送!World's End Club Demo Livestream! 05/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

New Pokémon Snap en tête des ventes au Royaume-Uni

Ce n'est pas vraiment une surprise, le titre truste les charts dans de nombreux pays. En rupture en France chez Amazon, New Pokémon Snap est numéro 1 au Royaume-Uni devant Returnal, et selon Christopher Dring, de GamesIndustry, les ventes physiques du lancement de New Pokemon Snap au Royaume-Uni sont plus de quatre fois supérieures à celles du jeu original sur N64. Notez que les unités numériques ne sont pas prises en compte.



Rappelons qu'il faudra entre 10 et 15h de jeu pour avoir une bonne couverture de l'ensemble de son contenu, soit bien plus que le titre original. Si vous souhaitez avoir un petit coup d'oeil du set complet des Pokémon que l'on peut découvrir dès à présent dans le jeu, voici un petit lien pour un graphique complet. On ne le publie pas en clair pour ne pas déflorer le plaisir de la découverte. A n'utiliser donc que si vous avez peur d'être passé à côté d'une variété de Pokémon. Ce travail est le fruit de SciresM





A noter que le jeu New Pokémon Snap a fait les frais d'une petite campagne de dénigrement sur Metacritics. Des utilisateurs ont massivement descendu le jeu pour faire baisser statistiquement sa moyenne. Des utilisateurs déçus par le jeu ? Pas vraiment. Une rapide analyse des fiches montrent que ce sont des personnes qui aiment descendre les jeux Pokémon, qui militent pour une plateforme plutôt qu'un autre (certains utilisateurs mettent 0 à un portage Xbox et 10 au portage PS4 du même jeu) et que l'on voit ensuite d'autres utilisateurs mettre systématiquement un 10 à New Pokémon Snap pour contrebalancer les attaques précédentes. Un phénomène que l'on observe de plus en plus régulièrement et qui relativise désormais l'importance que l'on peu accorder à des sites comme Metacritics comme source de fiabilité de la satisfaction des joueurs.







Fall Guys : Ultimate Knockout repoussé

Mediatonic a retardé la version Xbox Series, Xbox One et Switch de Fall Guys : Ultimate Knockout pour une date ultérieure non spécifiée. Mais c'est pour mieux intégrer certains outils, maintenant que Mediatonic fait partie de la famille Epic Games.





Avec tant de nouvelles opportunités maintenant entre nos mains, nous avons réalisé que notre calendrier de sortie sur Switch et Xbox annoncé précédemment pour l'été 2021 est malheureusement juste trop tôt pour que nous puissions inclure toutes les nouvelles fonctionnalités savoureuses sur lesquelles nous travaillons. Bien que nous voulions lancer le jeu sur ces plateformes le plus rapidement possible, nous pensons que les sorties Switch et Xbox vont vraiment valoir la peine d'attendre et nous sommes super reconnaissants pour votre patience. Ce délai donne à notre équipe un peu de temps pour ajouter des fonctionnalités comme le cross-play, de sorte que lorsque nous ajouterons de nouvelles plateformes, les joueurs pourront trébucher en harmonie avec leurs copains, quelle que soit la plateforme de leur choix.

Vidéo 05/03/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il faudra donc ronger son frein avant de pouvoir prendre en main ce titre très très attendu au sein de notre rédaction. Mais on est très intéressé par l'arrivée du cross-play !







Max Thunder va intégrer le set de Streets of Rage 4



Max Thunder est le deuxième des trois nouveaux personnages jouables arrivant dans le prochain DLC "Mr. X Nightmare" de Streets of Rage 4, qui devrait débarquer en cette année 2021. Après avoir dévoilé auparavant Estel Aguirre , l'éditeur et le développeur Dotemu, ainsi que les développeurs Lizardcube et Guard Crush Games viennent de dévoiler cette vidéo de Max Thunder. Streets of Rage 4 est disponible dès maintenant sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam.

Streets of Rage 4 - Max Thunder reveal (Mr. X Nightmare DLC) 05/03/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube Utilisez votre Joy-Con pour télécommander la prise de photo sur votre smartphone

Si votre smartphone est compatible Bluetooth, vous allez pouvoir le piloter via votre Joy-Con pour déclencher à distance vos photos. Utile entre amis ou tout simplement pour le fun, voici la petite vidéo partagée par l'utilisateur du forum Reddit Byotan



On vous souhaite une bonne journée !

