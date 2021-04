Kirby souffle ses 29 bougies

Pour célébrer la sortie il y a 29 ans du tout premier opus de la série Kirby, Kirby's Dream Land, le 27 avril 1992 au Japon, une jolie illustration a été publiée sur le compte Twitter officiel japonais. Découvrez l'image ci-dessus.



Dr. Mario World – bande-annonce de l'arrivée du docteur Plante Piranha Si vous n'avez pas peur de vous faire soigner par ce curieux docteur, lancez une petite partie de Dr. Mario World pour tenter de débloquer ce nouveau docteur dans votre set.

Newly Added Doctors (Apr. 28, 2021) 28/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube Miitopia : coup d'oeil sur sa démo

Comme indiqué hier, une démo de Miitopia est apparue sur l'eShop. Vous hésitez encore un peu pour acquérir le titre ? Voici une longue vidéo de gameplay si vous n'avez pas peur d'être spoilé. Regardez la un peu, puis rendez-vous sur l'eShop pour vous faire vous-même votre propre idée, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même.

Miitopia - FULL DEMO Walkthrough on Nintendo Switch! 28/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Deux nouvelles publicités japonaises pour Famicom Detective Club

ファミコン探偵倶楽部 消えた後継者 CM 記憶喪失篇 28/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

ファミコン探偵倶楽部 うしろに立つ少女 CM うしろの少女篇 28/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bonjour à tous et bonne journée. Un Petit Dej très Nintendo ce matin avec de l'actualité autour de 4 titres. Bon café, thé ou chocolat !Nintendo a publié de nouvelles publicités japonaises pour Famicom Detective Club : The Missing Heir et Famicom Detective Club : The Girl Who Stands Behind. Les voici toutes les deux ci-dessous. On rappelle que les deux jeux seront disponibles mondialement pour le 14 mai 2021.Voilà, fin de notre Petit Déjeuner PN en notre compagnie, on vous souhaite une bonne journée.