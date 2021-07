Mieux que le Power Glove, des scientifiques ont construit une main robotisée qui peut jouer à Super Mario Bros.

On commence cette petite revue par un détour du côté de l'Université du Maryland aux Etats-Unis. Ces derniers ont mis au point une main robotisée capable de jouer à Super Mario Bros. sur la NES. Loin d'être un simple gadget, nous avons un projet très sérieux de "robotique douce", une catégorie spécifique de robots nouvelle généraion capable de produire des mouvements beaucoup plus précis et délicats que les classiques constructions rigides que l'on connait jusqu'à présent.







Ces systèmes sont composés de résines molles et contiennent plusieurs poches de fluide avec des membranes semi-perméables. La semi-perméabilité permet un transport de fluide qui conduit ensuite à la génération de pression. Cette combinaison de transport de fluide et de génération de pression entraîne alors un changement de forme et de volume. Nous avons ainsi une forme émergente de conception robotique qui utilise l'eau ou l'air pour contrôler les mouvements, plutôt que l'électricité. Regardez donc le résultat en vidéo.

Playing Mario w/ a 3D Printed Soft Robotic Hand w/ "Integrated Fluidic Circuitry" | Science Advances 25/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Auparavant, chaque doigt d'une main robotisée souple devait avoir sa propre ligne de commande, ce qui pouvait limiter sa portabilité et son utilité", explique Joshua Hubbard, coauteur du rapport, "mais en imprimant en 3D la main robotisée souple avec nos "transistors fluidiques" intégrés, elle peut jouer sur ce jeu Nintendo sur la base d'une seule pression.





Fort Triumph débarque le 13 août 2021 Fort Triumph est un jeu de tactique/fantasy au tour par tour où la mort permanente peut frapper à tout moment. Annoncé en mai dernier, le jeu édité par ALL IN! GAMES et permettant de jouer jusqu'à 8 joueurs a reçu sa date de sortie.

Guidez un groupe de héros aux talents différents dans une intrigue de parodie de fantasy. Aventurez-vous sur des cartes aléatoires et accomplissez des missions aux multiples objectifs. En mode histoire ou escarmouche, une aventure épique vous attend ! Fort Triumph est un jeu de tactique/fantasy au tour par tour où la mort permanente peut frapper à tout moment. Annoncé en mai dernier, le jeu édité par ALL IN! GAMES et permettant de jouer jusqu'à 8 joueurs a reçu sa date de sortie.





● Établissez des stratégies : Choisissez entre quatre factions et quatre classes. Bâtissez votre base, réunissez des ressources et maîtrisez des talents !

● Faites évoluer vos héros : Débloquez des capacités et des talents multi-classes !

● Explorez des cartes générées aléatoirement : Fort Triumph propose des maps aux lieux et événements aussi divers que variés. À chaque bataille, établissez une nouvelle stratégie.

Le titre bénéficie d'une interface en français et pèse 1,1 Go et vous coûtera 19,99 € sur l'eShop.





Fort Triumph | Console Release Announcement Trailer 25/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Fort Triumph est ainsi adapté sur Switch après avoir fait un tour sur PC. Le titre n'est pas très long et privilégies les parties courtes. Vous allez essentiellement vous casser la tête à réfléchir à comment immobiliser au maximum vos ennemis en utilisant l’environnement. Les humains auront plus de points de vie et de la riposte, les gobelins seront plus offensifs, mais les différences restent malgré tout peu marquées. Un titre qui devrait pouvoir apporter son lot de plaisir sans révolutionner la catégorie du genre.

En pleine chasse de gyroïdes, Pocket Camp tease ses prochaines nouveautés

Les joueurs de l'application mobile sont en train de collecter leurs petits gyroïdes écolos pour lancer la fabrication d'une nouvelle gamme d'objets. Mais le jeu a teasé quelques nouveautés devant arriver à la fin de ce mois.



Une évolution intéressante au niveau de la décoration même si on aurait préféré que l'on redonne un peu d'intérêt au garage et à notre chalet. A suivre donc très vite !





Atlus travaille bien sur un nouveau Etrian Odyssey et sur un autre gros projet secret !

Depuis 2018, nous attendons désespérément des nouvelles de la série Etrian Odyssey; quio avait fait la joie des possesseurs de DS et de 3DS, avec ses nombreux titres, y compris les crossovers avec la série Mystery Dungeon. Mais depuis, c'est le silence plat et la Nintendo Switch n'a rien vu venir.







Nous n'avons pas fixé de calendrier, mais nous aimerions fournir de plus amples informations sur le nouveau projet Etrian Odyssey annoncé il y a quelques années. En dehors de cela, nous travaillons sur un autre grand projet qui, selon nous, sera une surprise. C'est frustrant, j'ai vraiment envie de vous en parler (rires), mais veuillez attendre encore un peu pour l'annonce officielle. Le directeur général d'Atlus Naoto Hiraoka s'est entretenu avec le magazine japonais Famitsu cette semaine, et a brièvement évoqué la série en parlant des différents jeux de la société. Il a également évoqué "un autre grand projet qui, selon nous, sera une surprise".





On peut donc logiquement espérer voir enfin débarquer un épisode de Etrian Odyssey sur Nintendo Switch à l'avenir car les consoles Nintendo ont toujours accueilli les précédents opus. On va devoir patienter pour le reste. Mais cela fait partie des déceptions autour de la Switch, les studios japonais teasent de nombreux jeux de grosses licences mais peu sont sortis depuis le lancement de la console, et parfois ne traversent même les océans via une localisation en anglais au minimum. On espère donc des nouvelles dans un avenir pas trop lointain.





De nouvelles mini figurines Kirby au Japon

TakaraTomyArts va sortir une nouvelle gamme de sa série "Kirby the star mascot", sous forme de petites figurines en PVC d'environ 3,5 cm de haut, coûtant 200 yens pièces. Cette nouvelle gamme devrait être disponible uniquement au Japon (on suivra les imports possibles) à partir de la mi-août 2021.









25/07/2021







Cette nouvelle gamme se déclinera en 5 Kirby dont voici les images. Le nom complet de la gamme est Kirby, la mascotte des stars KIRBY MUTEKI ! SUTEKI CLOSET2

Une superbe figurine Otomogaruku pour novembre 2021 du côté de Capcom



C'est une très belle réalisation qui arrivera le 25 novembe 2021 et dont les précommandes sont ouvertes sur la boutique en ligne officielle de Capcom, "e-Capcom", et dans d'autres boutiques. Son prix est fixé à 16500 yens, taxes comprises, soit environ 127 €, et présente Otomogaruku et Fukuzuku prennent une pause ensemble dans le village de Kamura.

Dans la lanterne qui sert de base à la figurine, on trouve des objets que les deux personnages ont secrètement collectionnés. Pour le moment, le visuel n'est pas totalement définitif.







Où acheter : le site officiel de vente par correspondance de Capcom, "

Taille : Hauteur : environ 27cm x Largeur : environ 17cm x Profondeur : environ 17cm
Où acheter : le site officiel de vente par correspondance de Capcom, "e-Capcom". Capcom Cafe ", "Chara-cap" et autres boutiques Capcom.

Une nouvelle lignée de figurines Pokémon



TakaraTomyArts , décidément très actif sur le marché japonais, va sortir dans quelques jours de ce mois de juillet 2021, cinq nouvelles figurines Pokémon de petite taille, à 300 yens pièce (taxes comprises), ayant la particularité de mettre en représentation les petites bestioles la tête penchée, comme si elles allaient se reposer sur votre épaule. Un design très mignon qui va faire mouche auprès des consommateurs. En voici les images dévoilées par Famitsu :

Les personnages mesurent entre 3,9 cm et 5,5 cm selon les pokémon, elles sont en PVC. Le nom de la gamme est Shoulder Zun Fig. Pokémon.





Voilà c'est fini pour ce matin, on espère que votre portemonnaie va survivre à toutes ces propositions. On vous souhaite un bon dimanche, fait de calme et de jeux. Bonne journée !



Les progrès rapides de l’injection d’élastomère, puis de l’impression 3D de certains élastomères, permettent de mouler (et d’imprimer aujourd’hui) des mélanges de polymères élastiques, d’élasticité différente, ouvrant de nouvelles possibilités. Ainsi, cette récréation autour de Mario ne fait partie que de tests pour des applications biomédicales, notamment des appareils de rééducation, des outils chirurgicaux et des prothèses personnalisables. On dirait que même la science "amusante" peut ouvrir la voie à de fantastiques avancées technologiques. On a ainsi créé des matériaux capable d'auto-guérison et cicatrisation en cas de perforation et de coupure. Un domaine de la science incroyable, encore peu médiatisé, mais très prometteur. Cela valait bien une petite mise en lumière grâce à Mario !