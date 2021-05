Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice désormais disponible

Une à la fois les filles! : au cours de sa quête d’amour, Larry sera tenté et aguiché par plus de 40 personnages, certains de son passé mais aussi par de toutes nouvelles rencontres.





On l'aura compris, si vous êtes connaisseurs et fan de la franchise, direction le Nintendo eShop.

Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice | Consoles Release Trailer (EN)



Il faut le reconnaître, SEGA s'est souvent lancé très tôt sur les différentes modes ou évolution technologique. Il y a d'abord eu le SEGA CD pour la Mega Drive/Genesis en 1991, la SEGA Channel pour la même console en 1994 ou encore le modem intégré dans la Dreamcast en 1998. SEGA se lance sur ce nouveau créneau porteur que sont les NFT pour trouver de nouveaux débouchés à ses propriétés intellectuelles.





En 2021, SEGA se positionne sur les NFT, des « crypto collectibles » apparues en 2017, appelées « non fungible token » ou jetons non fongibles par les canadiens, des jetons qui ne s'échangent pas. Contrairement à d'autres cryptomonnaies, les NFT s'acquièrent et se revendent, mais on ne peut échanger une NFT contre une autre.



Comme l'explique le site Metro canadien, pour comprendre la nature du NFT, faisons un parallèle avec l’art. De façon très pragmatique, un tableau de Van Gogh ne vaut que le prix de la toile, du cadre et des peintures utilisées. Cependant, sur le marché de l’art, une œuvre du maître peut coûter plusieurs millions de dollars car le marché en a décidé ainsi. Pour les NFT, c’est la même chose à ceci près qu’ils sont uniquement numériques. Pour être un peu plus technique, il s’agit de contrats intelligents qui sont enregistrés dans la chaîne de blocs Ethereum. Leur valeur est également déterminée par leur rareté en reprenant l’adage: ce qui est rare est cher.





Les NFTs s'installent dans le marché des jeux vidéo et SEGA semble avoir le choix entre différentes options.







Des images, des éléments 3D, des livres numériques, de s fichiers audio ou vidéo qui viennent complémenter une édition collector par exemple.





Autre option, des objets « in-game » au sein des jeux. SEGA a des possibilités avec ses Sonic All Star Racing ou via la diversification de ses activités au niveau du cinéma. On peut logiquement s'attendre à voir d'autres gros éditeurs comme EA et Ubisoft se positionner sur ce marché pour faire fructifier leurs actifs. qui aurait une application toute trouvée dans le jeu de course.





Nightmare Boy s'offre une édition spéciale sur PS4 et Nintendo Switch.



Nightmare Boy est un jeu d’action-aventure en 2D de style metroidvania. Il se déroule dans un monde interconnecté où des scénarios oniriques se mêlent à des ennemis tirés des pires cauchemars. De plus, vous rencontrerez d’étranges personnages avec lesquels vous pourrez interagir, et vous apprendrez de la magie ou des compétences qui vous mèneront vers de nouveaux domaines à découvrir.



Cette édition contiendra :

- le jeu Nightmare Boy

- un boitier steelbook

- un petit artbook

- une peluche exclusive

- un pin’s

Nightmare Boy | First 30 Minutes | Nintendo Switch

Geminose : Animal Popstars

Voici un jeu familial mettant en avant la magie, la musique et la danse au cœur du monde de Geminose Superstars.





Déverrouillez des dizaines d'articles d'habillage pour personnaliser vos musiciens et refléter leur personnalité individuelle. Maîtrisez plus de 30 instruments, avec plusieurs variations, jusqu'à ce que vous soyez prêt à jouer dans des festivals et à les emmener sur une tournée mondiale.





Combinez deux Geminose pour créer plus de 90 animaux hybrides Mashup uniques qui deviendront votre base de fans et débloqueront des chansons, du contenu et des jeux. Réussissez le tour du monde et gagnez des récompenses pour décorer et personnaliser leurs chambres individuelles, pour finalement transformer votre manoir de Géminos en une parfaite maison de Superstar !





"Nous sommes super impressionnés par la Switch, sa base d'installation et nous sommes des fans de longue date de Nintendo. Nous allons lancer Geminose : Animal Popstars en exclusivité sur la plateforme et l'amener dans les salons familiaux du monde entier", a déclaré Bo Andersson Klint, PDG de Starbreeze.





Geminose : Animal Popstars sera annoncé à une date ultérieure.



Geminose: Animal Popstars [Switch] Trailer

On termine notre actualité par le retrogaming avec Sonic Kart 3DX, sorti en 2005 uniquement au Japon.





Ce jeu de kart était exclusif à Sonic Cafe, le portail de SEGA sur mobiles antérieur à l’essor des smartphones. Voici donc un titre précieusement conservé que l'on devrait voir rapidement débarquer sur les sites spécialisés et pris en charge par les émulateurs. Voici une vidéo partagée par le site Mag MO5.com.

【ガラケー】 ソニックカート3DX プレイ動画 【iアプリ】

Bonjour à tous, on profite d'être en extérieur pour se prendre un petit dej au frais. Comme toujours du jeu et la petite actualité. Bonne phase 2 du deconfinement.

Notre ancien looser avec les femmes des studios Sierra revient à l'action, le bellâtre semble avoir enfin trouver l'âme sœur. Enfin, rien n'est gagné comme nous allons le voir.

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice, le dernier épisode de la série d'aventure tant appréciée par les fans, est maintenant disponible en version physique sur PlayStation 4 et Switch. Le jeu est également disponible sur Xbox One, uniquement en version dématérialisée. À noter qu'il est offert sur PC (Steam) depuis le mois d'octobre 2020.

Lors des événements du précédent opus, Larry Laffer s'était retrouvé coincé à Cancum et s'apprêtait à abandonner sa vie de célibataire endurci. Malheureusement, une chose en entrainant une autre, la future épouse et grand amour de Larry, Faith, a disparu quelque part dans les îles tropicales de l'archipel de Kalau'a. Larry réussira-t-il à résister aux tentations et à rester suffisamment concentré pour réussir à découvrir ce qu'il s'est véritablement passé et enfin retrouver Fait?

« Les joueurs ont réellement apprécié les nouvelles aventures de Larry sur PC. Nous sommes vraiment ravis d'étendre cette expérience sur Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4 », a déclaré Stefan Marcinek, PDG du studio Assemble Entertainment. « C'est un jeu charmant et amusant, parfait pour jouer depuis votre salon ou dans les transports. Peu importe votre plateforme de prédilection, Larry est prêt!

Caractéristiques du jeu

Ho'i Hou Ke Aloha : les fans de longue date, mais aussi les nouveaux arrivants auront de quoi faire et tomberont facilement amoureux (une fois encore) de l'aventure de Larry tandis que ce dernier parcourt l'archipel tropical et ensoleillé de Kalau'a.

Des jeux de mots? Nous en avons prévu beaucoup : il ne s'agirait pas d'un jeu Leisure Suit Larry s'il n'y avait pas de nombreuse blagues graveleuses et des visuels suggestifs!

On vous souhaite une bonne matinée en nous excusant de ce petit retard suite à des problèmes techniques de quartier (rassurez vous PN fonctionne bien). Bonne journée.