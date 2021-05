Hotline Miami Collection : une version physique pour le 16 juillet chez Just for Games.

Doté d'une bande son de qualité, le jeu est nerveux, violent et particulièrement apprécié par les speedrunners. Notez donc cette date dans vos tablettes si vous comptiez vous prendre la compilation physique, elle est en précommande sur le site de Just for Games . On parle tout de même d'une pépite de la catégorie shooter, un titre a essayé absolument au moins une fois.

Hotline Miami Collection Nintendo Switch Gameplay 16/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

A surveiller : naissance de Lightforge Games

On ne sait pas encore si ce nouveau studio tout juste fondé depuis le 12 mai 2021 proposera quelque chose sur la Nintendo Switch car leur premier titre est annoncé comme un jeu social multiplateforme où les joueurs ont le pouvoir de créer des mondes, mais aussi de raconter des histoires, le tout avec une liberté inédite. Mais, outre ce projet alléchant sur le papier, c'est le CV des employés fondateurs qui nous intéresse. On trouve des personnes qui ont travaillé sur des projets comme Diablo III, The Elder Scrolls Online, Fortnite, Hearthstone, Overwatch et World of Warcraft. Cela fait tout de même de sacrés références et donc un creuset qui peut s'avérer détonnant s'ils arrivent à mettre en acte leurs espoirs.

Selon le communiqué de presse, les membres fondateurs que Matt Schembari, Dan Hertzka, Nathan Fairbanks, Glenn Rane, Marc Hutcheson et six développeurs recrutés récemment ont pour projet de bousculer l'approche gameplay des jeux de rôle.





Nous aimons tous les jeux hautement créatifs et sociaux, et nous aimons particulièrement les jeux où les joueurs mènent la narration, a déclaré le président de Lightforge Games, Matt Schembari. Nous visons à combiner des éléments de Minecraft et de Roblox avec les jeux de rôle sur table pour créer une nouvelle façon de jouer aux RPGs. Compte tenu de notre expérience, créer un jeu qui tente de révolutionner les RPGs était une évidence.

Nous créons un studio pour le long terme où l’empathie tant envers les joueurs que les développeurs est au cœur de toutes nos actions. Mettre sur pied une entreprise totalement à distance permet à chaque membre de l’équipe d’habiter à l’endroit qui convient le mieux à sa situation de vie.





On leur souhaite bon courage et n'oubliez pas la Switch au passage !





Un glitch sur Animal Crossing que les fans veulent conserver



Prendre un bain ou se faire prendre en photo dans un endroit théoriquement impossible, c'est le nouveau passe temps de nombreux joueurs qui se délectent d'un bug amusant. Si jamais cela coince votre personnage, vous pouvez toujours appeler le service de secours à la rescousse ou redémarrer le jeu pour revenir à la maison. Un petit fil de discussion sur Reddit compile les réalisations les plus amusantes.

You Can Swim In Lakes Now! | Animal Crossing New Horizons Glitch Showcase 16/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Si vous voulez faire un essai (soyez prudent tout de même), voici une petite vidéo réalisée par Charline Cherry's (merci à ma fille pour l'info), qui explique tout cela.

NAGER DANS LES RIVIÈRES & PRENDRE UN BAIN DANS ANIMAL CROSSING NEW HORIZONS 16/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Walmart confirme qu'il n'a pas suspendu la vente de cartes Pokemon

Il y a quelques jours, suite à la recrudescence de problèmes et d'incivilités, de petits panneaux avaient été aperçus à l'entrée de certaines boutiques Walmart et Target, indiquant la suspension des ventes de cartes Pokémon, MLB, NFL et NBA, dans un soucis d'apaisement et pour protéger la clientèle afin de pouvoir acheter tranquillement leurs produits.





Wallmart a fait une déclaration auprès d'IGN, indiquant les points suivants :







Nous n'avons pas suspendu la vente de cartes à collectionner. Comme d'autres détaillants, nous avons constaté une augmentation de la demande des clients, et nous déterminons quels changements, le cas échéant, sont nécessaires pour répondre à la demande des clients tout en assurant une expérience d'achat sûre et agréable.

Même s'il n'y a donc pas eu d'ordres donnés au niveau national pour stopper temporairement la vente de cartes, il faut pencher pour des problèmes locaux qui ont poussé les gérants de certains centres à stopper temporairement la vente de ces cartes à cause de débordements constatés localement, qui posent problème en cette période de restriction sanitaire.



Nouveau pack Hot Wheels Mario Kart en approche aux US chez Amazon.

Castlevania : Saison IV sur Netflix et sortie chez Limited Run Game

Castlevania revient dans sa quatrième saison sur Netflix qui en diffuse une bande-annonce.

Castlevania Season 4 | Official Trailer | Netflix 16/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mais pour notre actualité console, c'est du côté de Limited Run Games qu'il faut se tourner avec plusieurs versions physiques à différents tarifs de Castlevania Anniversary Collection.



Réunissant huit épisodes de la saga, on pourra se contenter de l'édition standard à $34.99 (29 €), deux éditions rétro à $59.99 (49,50 €) incluant un CD de musique et un poster (boitier plutôt NES pour l'une, boitier plutôt Mega Drive pour la seconde. Enfin, pour les plus fortunés, une édition Ultimate Edition (PS4, Switch) à $174.99 (144 €) qui inclut les deux variantes + un steelbook et d'autres goodies. Bon on se pose tout de même la question si ce dernier produit est bien nécessaire au regard de l'ancienneté des jeux. Et pour les plus complétistes, on a même un pack regroupant la totale sur Switch et PS4 à $419,99.





RAZION EX, un shoot ’em up Neo·Geo vendu sous forme physique sur Switch en très petite quantité. On vous relaie une information apportée par le site On vous relaie une information apportée par le site MO5.com , la vente au format physique d'une conversion d'un shoot'em up sorti initialement sur Neo Geo. Deux éditions seront disponibles, une classique et une contenant la bande-son mais le principe de vente sera particulier car les quantités étant ultra limitées, il faudra vous connecter sur le site suivant le 5 juin 2021 pour vous procurer les quelques exemplaires (une première salve de vente a été effectuée vendredi dernier et le stock est parti très vite).





Razion EX Nintendo Switch Trailer 60 FPS 16/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube



RAZION EX est une version retouchée du jeu original sortie en 2014 (sous forme d'homebrew) et gère l'affichage 16/9, l'ajout d'effets visuels « 32-bit », d'un filtre CRT et d'une musique de qualité CD. Il est indiqué que le gameplay et la difficulté ont été revus, on peut débloquer des crédits et s'entraîner sur les niveaux déverrouillés.

Bonjour à tous et bonne journée. Bon courage pour ce début de semaine, une semaine complète ! Ça va être dur pour certains !Les amateurs de cette saga très eighties seront ravis d'avoir enfin une date précise pour la sortie de l'édition physique compilant les deux titres: Hotline Miami 1 et Hotline Miami 2: Wrong Number, deux titres développés par Dennaton Games et publié par Devolver Digital. Ces éditions physiques seront disponibles à la fois sur Switch et PS4, pour 34,99 €. Pour ce tarif, vous obtiendrez les deux jeux sur la même cartouche, un artbook d’une trentaine de pages ainsi qu’une couverture réversible pour l’édition PS4 et un artwork exclusif pour celle sur Switch. Vice rapporte qu'une bagarre liée aux cartes à collectionner dans un parking Target du Wisconsin a récemment conduit à la sortie d'une arme à feu, qui n'a heureusement pas été utilisée. Le mois dernier, à Brunswick, dans le Maine, News Center rapporte que 20 000 dollars de cartes à collectionner de sport ont été volés.Depuis quelques temps, des packs de 4 voitures au format 1:64 (les véhicules mesurent 8 cm de longueur) sont édités reprenant les différents personnages du jeu ainsi que les véhicules disponibles. Leurs quantités restent assez limitées sous nos latitudes, aussi les amateurs surveillent régulièrement les offres d'Amazon pour se les procurer.Un nouveau pack vient d'être signalé aux US, disponible à partir du 29 mai : Mario, Luigi, Peach et Harmonie. Pas d'offre similaire encore au sein d'Amazon en Europe, mais c'est à surveiller. Pour les amateurs, vous pouvez passer par l'import, mais les frais sont tout de même très dissuasifs actuellement.