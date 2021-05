Bonjour à tous en cette journée fériée pour de nombreuses personnes.On a pris le temps de dormir un peu plus longtemps et maintenant nous avons faim. Alors bon petit déjeuner en notre compagnie.







Sortie de The Amazing American Circus le 12 août 2021

Klabater annonce que son prochain deck builder d'empire circassien The Amazing American Circus est désormais repoussé au 12 août, sur PC, PlayStation, Nintendo Switch et Xbox. Un délai nécessaire pour le PDG du studio, Michal Gembicki, pour finaliser le titre et le hisser au niveau des attentes des joueurs, le projet ayant fait l'objet d'un financement kickstarter. Les développeurs sont convaincus de la qualité actuelle de leur titre mais souhaite avoir le retour de la communauté pour peaufiner certains aspects.









Le jeu s'inspire fortement de titres comme Slay the Spire afin d'exécuter des performances de cirque à travers un deck personnalisé. Il croise également les jeux de tycoon afin de permettre aux joueurs de construire un vaste réseau de cirque qui peut être entièrement géré, des numéros de cirque à l'embauche de talents, en passant par la mise en place de spectacles à travers l'Amérique et l'expansion de votre empire. The Amazing American Circus - Story Trailer 13/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Globalement, vous allez revivre au sein de The Amazing American Circus, l'histoire du cirque. En tentant de bâtir votre empire dans ce monde du divertissement, au sein des États-Unis dans une période assez trouble, vous allez devoir affronter de nombreuses difficultés qui se dresseront sur votre chemin et notamment le géant historique du secteur : P.T. Barnum. Pourrez-vous le vaincre ? Vous croiserez ainsi dans une histoire mêlant certains aspects réalistes et de folklore des personnages comme Wendigo, Big Foot et bien d'autres.







Votre tâche principale dans le jeu est de donner des représentations de cirque. Vous devrez faire face à un public souvent très ennuyé. Le choix des artistes à mettre en scène est crucial car chacun d'entre eux possède des cartes uniques. Le spectacle de cirque est un duel de cartes spécial qui se joue entre vous et le public. Leur ennui ou leur colère est votre ennemi, et vos meilleures armes sont des performances brillantes et des tours efficaces réalisés par des artistes de cirque sélectionnés. Choisissez vos cartes judicieusement et essayez d'identifier habilement l'humeur de la foule.

The Amazing American Circus - Gameplay Trailer 13/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Gameplay :

- Devenez une légende ! Sauvez un cirque délabré, rassemblez une troupe d'artistes et osez défier le plus grand showman de la planète : P.T Barnum lui-même.







- Recrutez et formez plus de 15 types d'artistes de cirque différents.





- Participez à des batailles passionnantes sur l'arène du cirque en utilisant les cartes à collectionner magnifiquement illustrées.

Améliorez votre caravane de cirque grâce à différents types de wagons offrant plus de 100 modifications possibles.





- Rencontrez des personnages historiques et fictifs profondément ancrés dans le folklore américain, tels que John D. Rockefeller, Susan B. Anthony ou Nikola Tesla.





- Plongez dans une histoire qui se déroule à l'époque turbulente du Far West en déclin et entrez dans le monde magnifique et sombre du folklore amérindien et de la population immigrée.

- Écoutez une bande sonore unique inspirée de la musique de cirque classique et de la musique country et folk américaine.





Amazing American Circus OST - Train Heist 13/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'Aventure Layton : Katrielle et la Conspiration des millionnaires Deluxe Edition Vous avez été nombreux à être étonnés d'une sortie d'une nouvelle Deluxe Edition de ce jeu, plusieurs mois après la sortie de la version originale, en ayant bien souvent l'édition physique. Que va donc nous apporter cette nouvelle Deluxe Edition ? Et bien tout simplement les voix des acteurs de l'anime, du moins au Japon. Une mise à jour est prévue pour les possesseurs de la version originale, nous attendons encore les modalités.

L'AVENTURE LAYTON™ - Bande-annonce de lancement (Nintendo Switch) 13/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Rogue Lords, le roguelike au tour-par-tour où l'on peut tricher

Dans ce nouveau jeu de NACON, Cyanide Studio et Leikir Studio, vous avez la possibilité de changer les règles. Vous incarnez le diable, accompagné de vos 9 disciples, des génies du mal ayant signé un pacte avec vous (la liste est intéressante quand on voit que l'on peut compter dans nos rangs le Baron Samedi, la Dame Blanche, Dracula et Bloody Mary).

Optimisez leurs compétences et créez des synergies pour affronter les mortels qui osent se dresser sur votre chemin. Débloquez de nouveaux sorts, collectez des âmes, faites les bons choix lors des évènements et utilisez vos pouvoirs pour terrasser les forces du bien !

PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch au cours de cet automne 2021.

Rogue Lords * Devil Gameplay Trailer * FR * PS4 Xbox One Switch PC 13/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Layers of Fear 2 arrive le 20 mai Bloober Team, développeur et éditeur du jeu, annonce la sortie de la suite de leur jeu d'horreur, Layers of Fear 2, ce 20 mai. 5,6 Go à télécharger, textes heureusement en français, ce jeu d’horreur psychologique à la première personne vous place dans la peau d'un acteur hollywoodien à bord d'un bateau transatlantique.



En mettant l'accent sur l'exploration et la narration, Layers of Fear 2 vous place au centre de la scène. Vous n'êtes pas seulement dans le personnage, vous êtes le personnage. Le rôle que vous jouez est singulièrement le vôtre. Écrit juste pour vous. Méfiez-vous, cependant, car tout n'est peut-être pas vraiment ce qu'il semble.





Votre passé vous a aidé à devenir ce que vous êtes, en vous imposant les compétences nécessaires pour perfectionner votre métier. Ce même passé a creusé en vous de profondes cicatrices, non pas à l'extérieur où le monde peut voir, mais dans un endroit si profondément enfoui à l'intérieur qu'il en est devenu informe. Vous repoussez ces souvenirs mais laissez les expériences vous conduire à qui, ou quoi, vous devez jouer.





L'obscurité vous entoure alors que vous vous tenez silencieusement sous les projecteurs, les seuls sons à entendre au-dessus de vos battements de cœur sont la rupture lointaine des vagues contre la coque. Une voix profonde et imposante s'élève de loin. « Action! » - il exige.Quel rôle jouerez-vous?

Vous l'aurez compris, on navigue clairement en eau trouble. Un acteur qui se rend compte qu'aucun réalisateur n'est à bord, des scènes de "film" complètement hallucinées (sont-elles réelles ou le reflet d'anciens souvenirs de votre passé tumultueux), l'histoire se dévoilera au cours de votre exploration, chacune de vos actions ayant un impact sur votre environnement, à vous de décider ce qui est réel. A réservé à un public averti !

L'ensemble est servi par une bande originale d'Arkadiusz Reikowski et interprétée par le Sofia Session Orchestra. Jusqu'au 31 mai, le jeu jouit d'une promotion pour son lancement à 26,99 € au lieu de 29,99 €.

Layers of Fear 2 - Nintendo Switch - Announcement Trailer 13/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dariusburst Another Chronicle EX+ débarque le 11 juin sur Nintendo Switch Dariusburst Another Chronicle EX+, version améliorée de Dariusburst Another Chronicle, développé par Pyramid va bénéficier d'une sortie isolée en Occident à 39,99 €.

Adaptation de la borne d'Arcade sortie il y a 10 ans à l'écran très large, ce portage ajoute certaines nouvelles fonctionnalités comme le mode replay et de nouvelles missions, et un nouveau tir, le Burst Beam. Il remplit l'écran et peut être verrouillé dans un angle précis et faire office de bouclier face aux tirs ennemis. Il se recharge en absorbant astéroïdes et autres objets et peut donc, en étant bien utilisé, être une protection efficace lors de combats contre certains boss ou pour passer certaines zones délicates.

DariusBurst: Another Chronicle EX+ Official Announcement Trailer 13/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce shoot-them-up horizontal vous permettra un gameplay à quatre en coop local, reprendra le traditionnel système des embranchements pour pouvoir affronter selon vos parties la quarantaine de boss prévus. Un nouveau vaisseau a été intégré, le Silver-Hawk Murakumo. Un titre à ne pas manquer pour tous les fans de shoot bien gâtés par les sorties de ININ Games. Textes en anglais, prévoyez 2297 Mo d'espace libre pour le télécharger.Voilà, bonne fin de repas et bonne journée !