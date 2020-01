Ventes en France Semaine 1 : Mario Kart 8 Deluxe en 1e place !

L'année 2020 commence pour Nintendo comme 2019 s'est fini : ça ne va pas mal du tout ! On en veut pour preuve quelques actualités glanées ici ou là concernant la performance commerciale de plusieurs jeux Switch en France, en Allemagne, en Europe, et au Japon. Embarquement immédiat pour ce petit tour du monde...Croyez-le ou non, mais c'est un certain Mario Kart 8 Deluxe qui s'est hissé à la première place du classement des ventes de jeux vidéo en France pour la toute première semaine de l'année 2020.Le jeu, toujours aussi apprécié des joueurs comme on en a eu la confirmation dans cette actualité citant une interview du Figaro , fait mieux que deux autres jeux Switch qui permettent ainsi à la console d'occuper le top 3 français : Luigi's Mansion 3 et Pokémon Epée.Parlons rapidement de la 3DS : c'est Luigi's Mansion qui est en première place cette semaine, suivi de Mario Kart 7 puis de Super Mario 3D Land (gamme Nintendo Selects).Le magazine allemand GAME a publié la liste des meilleures ventes du mois de décembre 2019 en Allemagne : et c'est Luigi's Mansion 3 qui a marqué les joueurs en bondissant de la 9e à la 2e place du classement entre novembre et décembre.Pas facile pour Nintendo de bousculer FIFA 20, qui reste donc en 1e place en Allemagne, mais on saluera néanmoins la performance de Big N qui réussit à placer plusieurs de ses jeux dans le top 10 allemand : Mario Kart 8 Deluxe est 4e (+9 places), Pokémon Epée est 6e (-1), Super Mario Party est 8e (+13), New Super Mario Bros. U Deluxe est 10e (+17), Ring Fit Adventure est 11e (+12), Mario & Sonic aux JO de Tokyo 2020 est 15e (-11).Il y a même trois jeux qui font leur grand retour dans le top allemand en ce mois de décembre : Zelda Breath of the Wild est 17e, SSBU est 19e et Super Mario Maker 2 est 20e.Nintendo a partagé la liste des 15 jeux les plus téléchargés sur l'eShop en décembre 2019 en Europe. Aussi incroyable que cela puisse paraitre, c'est Mario + Rabbids Kingdom Battle qui est arrivé en première place des ventes sur l'eShop !Voici la liste des 15 meilleures ventes eShop de décembre 2019 :01. Mario + Rabbids Kingdom Battle02. Minecraft03. Ori and the Blind Forest: Definitive Edition04. Pokémon Sword05. Monopoly for Nintendo Switch06. Overcooked! 207. Rayman Legends: Definitive Edition08. Mario Kart 8 Deluxe09. Stardew Valley10. The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition11. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy12. Luigi’s Mansion 313. Pokémon Shield14. Assassin’s Creed III Remastered15. CupheadVous constaterez d'autres surprises dans ce top 15, comme la présence en 5e place de Monopoly Switch ! Avez-vous vous-même téléchargé certains de ces jeux ?Le nouveau jeu ludo-éducatif Programme d'entrainement cérébral du professeur Kawashima pour Nintendo Switch est également sorti au Japon il y a peu. Quelques jours avant l'Europe, le public nippon a en effet pu se rendre en magasin pour acheter la version Switch du jeu.Les chiffres de Dengeki nous indiquent que le jeu s'est vendu à 35 000 exemplaires. On est loin des millions d'unités que le jeu DS avait écoulé, comme quoi les temps changent. La performance semble en tout cas en deçà des espoirs de Nintendo, puisque cela ne correspond qu'à 20% des stocks disponibles au Japon.Quand la version DS du premier jeu s'était vendue 3,65 millions d'exemplaires et sa suite 4,94 millions, il semble que les dés soient déjà jetés pour cette version Switch d'un jeu qui, on le voit, pourrait n'intéresser que les fans de toujours de la franchise, sans attirer de nouveaux curieux comme l'avaient fait ses prédécesseurs.Et de 3. Millions ! En effet, au Japon, les jeux Pokémon Epée et Bouclier ont franchi le cap des 3 millions d'exemplaires vendus depuis la sortie des deux titres. Et on ne parle que des ventes physiques compilées par Famitsu, sans tenir compte des ventes en téléchargement.Au Japon, les jeux qui ont franchi ce seuil symbolique ne sont pas si nombreux : il n'y a que Splatoon 2 et Super Smash Bros. Ultimate qui y sont parvenus. Un beau record donc pour un jeu qui est bien parti pour continuer à très bien se vendre au pays du soleil levant !Sources : SELL, NintendoSoup