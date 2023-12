Ouverture de l'expansion Donkey Kong Country à Super Nintendo World Japon au printemps 2024

Donkey Kong Country expansion in Super Nintendo World opens in Spring 2024 at Universal Studios Japan!https://t.co/xWYP088ZTN pic.twitter.com/hMQTqRWyOT — Genki✨ (@Genki_JPN) December 5, 2023

Au printemps 2024, le billet d'entrée pour Super Nintendo World sera un peu plus rentable puisque Universal Studios Japan a annoncé l'ouverture de l'expansion Donkey Kong Country dans son parc japonais.L'annonce, relayée par Universal Park News Today, a été faite durant une conférence de présentation d'Universal Studios. L'expansion comprendra une attraction de type grand huit Donkey Kong, des expériences interactives diverses et bien entendu plein de goodies et de nourriture dans l'esprit DK.Parmi les produits dérivés présentés, on compte des serre-têtes, des boites en métal et divers autres produits alimentaires qui garniront les boutiques de l'expansion :A l'occasion de cette conférence, Universal a donné aussi le nouveau slogan de Super Nintendo World, "Play Wild!" :Source : Universal Park News Today