News Ori and the Will of the Wisps (Switch)

Digital Foundry a publié une nouvelle analyse technique pour Ori and the Will of the Wisps, qui est récemment sorti sur Switch et cette analyse est riche d'enseignements pour les joueurs qui craignaient une édition Switch très inférieure aux autres plateformes. Bonne nouvelle, même s'il y a eu des concessions, elles restent très minimes, donnant à ce portage Switch une qualité qui n'a clairement pas à rougir de la concurrence.





On peut dire que les développeurs de Moon Studios se sont bien retroussés les manches pour parvenir à ce résultat, car au départ, le titre tournait à 20 fps, en résolution plus faible et de nombreux effets supprimés.







C'est par le biais de la mise à l'échelle dynamique de la résolution qu'une parade a été trouvée, une mise à l'échelle de grande qualité car les zones clés restent toujours à quasiment pleine résolution lorsque les éléments au fond de l'écran peuvent voir leur résolution s'effondrer jusqu'à 60% dans des situations tendues. On notera que la profondeur de champs reste intacte sur Switch, ce qui n'est pas un mince exploit. Globalement, que ce soit dans la gestion de lumière, des textures, en conservant les effets de particules et perdant très peu d'effets visuelles par rapport à la version Xbox One, on obtient un titre sur Nintendo Switch qui peut se targuer de conserver une fluidité de 60 fps de manière quasiment constante, avec quelques chutes ponctuelles vers 30 fps de temps en temps.





Pour consulter la vidéo expliquant l'analyse détaillée de Digital Foundry, la voici :





Ori And The Will of the Wisps Switch Analysis: Inside An 'Impossible' Port 26/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube