News Monster Hunter Rise (Switch)

Monster Hunter Rise X Okami (Nintendo Switch) 28/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après une collaboration entre Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins et Monster Hunter Rise pour la sortie du RPG, deux armures de Riders sont disponibles dans Monster Hunter Rise, pour les possesseurs de Monster Hunter Stories 2 (et vice-versa).Aujourd’hui, Capcom annonce que la seconde collaboration entre Monster Hunter Rise et un autre jeu Capcom sera autour d’Okami. Dès le 30 juillet, les joueurs de Monster Hunter Rise pourront donc prendre part à une nouvelle quête événementielle, permettant d’obtenir un nouveau skin pour votre Chumsky, représentant la déesse Amaterasu sous sa forme de loup que l’on incarne dans le jeu.Le 29 juillet, de nouveaux stickers pour le chat rapide seront également ajoutés au jeu. Le mois prochain, nous aurons droit à la “Collaboration Capcom 3”, qui ajoutera du contenu issu d’un autre jeu/autre licence Capcom. Les collaborations 4 et 5 arriveront quant à elles cet automne.