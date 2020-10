News Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm (Switch)

Vous êtes un jeune chevalier de dix-huit ans traversant les différentes régions du pays de Gaia pour défendre votre territoire et votre peuple de l’armée des ténèbres avec à sa tête le démon Mesmeroth, celui-là même qui vous a confié bébé au chevalier Mayfair. Le scénario nous propulse 1000 ans avant celui du premier épisode. Vous traverserez des paysages enneigés, des zones boisées, bref une envie de vous promener un peu à la Breath, mais avec un gameplay tirant beaucoup plus sur Skyward Sword, Wind Waker et Ocarina of Time.



Les développeurs semblent être de grands fans de Zelda, mais si l’inspiration est notable, il faut le voir plus comme un hommage et non une simple copie, même si on retrouve le gameplay bien connu de raser l’herbe pour dénicher divers bonus, ainsi que des petits cœurs à collecter dans le coin haut gauche de l’écran. Vous aurez ainsi différents puzzles qui vous donneront de nouveaux outils, utilisables dans chaque donjon, dont le crochet. Mais on notera aussi des différences avec des armes à feu, avec des balles électriques, de glace ou de feu, permettant de mixer attaques classiques avec des bombes et tirs sur les ennemis ensuite.



Seul, votre quête serait impossible, aussi vous allez devoir rechercher 3 artefacts convoités par les peuples Owrus et Gillfolk si vous souhaitez obtenir leur soutien. A vos côtés, vous aurez également deux compagnons : un étrange robot de combat nommé Gen, portant une vieille arme de samouraï, et une femme chevalier nommée Trin, la petite-fille d’Archimède, le chef d’Arcadie. A vous de leur donner des ordres précis pour obtenir une action de leur part car autrement ils ne serviront pas de grand soutien lors des combats. Une IA un peu plus performante à ce niveau aurait été un plus, pour leur apporter une plus grande autonomie. On sent que le jeu est pensé pour être joué en solo. Mais en revanche vos deux compagnons se montreront utiles pour résoudre les énigmes en se positionnant en certains emplacements. Des dizaines de quêtes secondaires sont bien évidemment présentes, ainsi que des combats contre quelques gros boss.



Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm - Nintendo Switch Launch Trailer 29/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Oceanhorn 2 est la bonne surprise de la semaine et on se dit qu’au rythme de progression de cette équipe, on attend avec grand intérêt leur production suivante. La durée de vie de ce titre est estimée à une bonne vingtaine d’heures, ce qui est plus que correcte pour un jeu indépendant. Sans atteindre le niveau d’un vrai Zelda, et divisé en cartes plus petites que ce que nous a habitué désormais un certain Breath, Oceanhorn 2 se présente comme une très bonne récréation pour patienter jusqu’à un certain Hyrule Warriors. Encore un titre supplémentaire à cocher dans la liste des titres à essayer pour cette fin d’année. Aurez-vous assez de temps de libre pour tout faire ?