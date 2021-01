News Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch)

Bowser's Fury will be unleashed in a new #SuperMario3DWorld + #BowsersFury trailer tomorrow! Come back at 6am PT to see the 2-minute long trailer. pic.twitter.com/gCDpOiViK1 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 12, 2021

Le mois de février sera marqué par la sortie d’un jeu qu’on n’est pas mécontent de retrouver : dans la grande tradition (sic) des portages Wii U, le prochain titre prévu sur la console de Nintendo n’est autre que Super Mario 3D World + Bowser's Fury, et Nintendo annonce qu’une nouvelle bande annonce le concernant sera mise en ligne aujourd’hui, mardi 12 janvier, à 15h heure française !Cette nouvelle vidéo sera certainement l’occasion de découvrir plus en détail le contenu additionnel promis dans le sous titre la fureur de Bowser, dont on avait pu avoir un aperçu lors du Super Mario Bros Direct : n’oublions pas que Super Mario 3D World + Bowser's Fury est un des jeux révélés par Nintendo dans le cadre de la commémoration des 35 ans de la série Super Mario Bros.La popularité de la Switch et le délai entre cette sortie et Super Mario 3D All Stars nous fait dire que le timing n’est pas mal du tout : Super Mario Odyssey est lui aussi maintenant très loin (il est sorti en 2017 !), et de fait on a le sentiment que l’on n’a plus eu de jeu Mario depuis des lustres.On ne manquera pas de partager la vidéo quand elle sera disponible : on se donne donc rendez vous peu après 15h pour découvrir le contenu de cette nouvelle bande-annonce de Super Mario 3D World + Bowser's Fury, que vous pourrez commenter sur notre Discord, ou bien entendu dans la news ci-dessous !Quant au jeu, Super Mario 3D World + Bowser's Fury sortira sur Nintendo Switch le 12 février 2021 : c'est dans un mois tout juste !