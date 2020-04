News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Rencontrez Albin, le lapin roi de la fête des oeufs

Quels sont les types d'oeufs de la Fête des Oeufs ?

Où trouver de nouveaux plans de bricolage ?

Quelle stratégie adopter ?

Les plans de bricolage de la Fête des oeufs

Quand et comment se termine la Fête des Oeufs ?

Sorti le 20 mars, le premier événement mondial auquel est confronté Animal Crossing n'est pas le Coronavirus comme vous auriez pu le croire, mais Pâques : grâce à notre Guide complet sur la Fêtes des Oeufs, cette période qui court jusqu'au 12 avril n'aura plus aucun secret pour vous !La Fêtes des Oeufs consiste à crafter des items à l'effigie des oeufs de Pâques, sur la base de plans à découvrir un peu partout sur l'ile.C'est Albin le lapin qui vous mettra sur la piste de ce nouvel événement dans Animal Crossing. Vous allez très vite le croiser sur votre ile, et il vous remettra le premier plan de bricolage : cela vous fait comprendre que vous avez besoin de récupérer des oeufs, ces oeufs vous permettant ensuite de crafter des objets.Plusieurs types d'oeufs sont disponibles durant toute la période de la chasse aux oeufs :- Oeufs boisés : en frappant un arbre avec une hache- Oeufs aquatiques : en pêchant- Oeufs feuillus : à récupérer par groupe de trois comme des fruits sur un arbre- Oeufs terrestres : en creusant les trous signalés au sol- Oeufs minéraux : en frappant les rochers- Oeufs aériens : en éclatant des ballonsSur votre ile, vous allez trouver un grand nombre de tous ces ballons, même si on nous signalait en commentaire dans cette news qu'il y avait actuellement une limitation à 300 oeufs aériens sur la période (gare donc à ne pas les gaspiller).Albin vous propose un challenge : compléter un maximum de meubles au style de Pâques. Pour réaliser ces meubles, il va vous falloir apprendre comment les faire.Ces plans de bricolage sont cachés un peu partout sur l'ile (quel chenapan cet Albin), vous pourrez aussi vous en voir offerts par d'autres habitants de l'ile. Vous pourrez aussi en trouver dans les airs, transportés par des ballons en forme d'oeuf de Pâques, ou au bord de l'eau dans des bouteilles. Enfin, vous devriez également pouvoir en recevoir en plus quand vous aurez collecté un maximum d'oeufs.Stockez un maximum d'oeufs que vous le pouvez, quitte à jongler avec l'espace de stockage pour entreposer les oeufs quand vous manquez singulièrement d'espace dans votre inventaire. Il faut reconnaître qu'on se savait un peu à l'étroit avant la chasse aux oeufs, alors pendant... c'est un calvaire !Vous pourrez, au gré des nouveaux plans de bricolage récupérés, prendre les oeufs nécessaires au bon déroulement de sa fabrication. Certains nécessitent les 6 types d'oeufs décrits plus haut, c'est dire si la chasse aux oeufs va devenir un job à plein temps pour le délégué insulaire que vous êtes !On complètera cette liste des plans saisonniers de la fête des oeufs au gré de notre propre aventure, commençons ainsi :- Coiffeuse tête des oeufs : 4 oeufs feuillus- Lit fête des oeufs : 1 oeuf de chaque- Lampe fête des oeufs : 4 oeufs boisés- Lot ballons fête des oeufs 1 : 1 oeuf terrestre, 1 oeuf feuillu, 1 oeuf aérien- Coquille d'oeuf boisé : 2 oeufs boisés- Tenue oeuf boisé : 3 oeufs boisés- Paire de chaussures oeuf boisé : 2 oeufs boisésVous pouvez nous aider en signalant en commentaire les plans que vous avez obtenus avec le nombre d'oeufs requis, nous les ajouterons avec plaisir !On ne le sait pas encore et pour être tout-à-fait honnête, on ne va pas se spoiler ! Nous savons seulement qu'il est dans notre intérêt de trouver tous les plans et surtout de construire tous les meubles, ce qui nous permettra de recevoir une super surpris de la part d'Albin, le 12 avril prochain.Bon jeu à tous !