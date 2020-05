News No straight Roads (Switch)

C'est un titre très prometteur qui s'annonce fin juin sur Switch, après avoir été annoncé sur PS4, Xbox One et PC. Aux manettes du studio malaisien Metronomik, on retrouve Wan Hazmer, qui a quitté Square Enix où il était game designer principal sur Final Fantasy XV, associé avec l'artiste Daim Dziauddin, qui a travaillé sur Street Fighter V pour Capcom. Le titre musical nous plonge dans l'univers de la ville de Vinyl City, gouverné par la musique, un univers où le conglomérat NSR a pris le contrôle de la ville en imposant l'EDM (Electronic Dance Music), comme seule musique autorisée dans la cité, ce qui n'est pas vraiment du goût de deux rockers, Mayday et Zuke, qui vont se rebeller contre le pouvoir établi.





Au final, nous obtenons un jeu d'action où il faudra sauter (double saut possible), se déplacer et attaquer/esquiver en fonction du rythme de la musique, vous pourrez à tout moment basculer entre Mayday et Zuke (si vous jouez en solo) pour bénéficier des compétences spécifiques de chacun des personnages. Mayday peut transformer certains objets en tourelles, Zuke fait apparaître des boucliers octroyant des ressources à chaque tir ennemi bloqué. Ces ressources permettront plus tard de débloquer des attaques à distance utiles pour affronter les différents boss que vous croiserez (chaque boss apportant son univers sonore mâtiné d'électro) en allant explorer les différents quartiers de la ville. A vous de découvrir les manigances du conglomérat NSR afin de sauver la ville de Vinyl City de la corruption.



Nous sommes bien face à un titre musical, car il faudra bien prendre en compte le rythme de la musique pour anticiper les attaques de vos adversaires et cela reste le cœur du gameplay. Mais c'est aussi un titre orienté action / RPG. Les fans y retrouveront un soupçon d'esprit de Jet Set Radio et de gameplay de 140 de Jeppe Carlsen. Chacune de vos actions (et celles de vos ennemis) émet un son qui s'ajoute en couche à la mélodie jouée dans le niveau. Un résultat étonnant, où vous croiserez des compositions de Falk Au Yeong (Sonic Mania, Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX), James Landino (Rock Band 4, Amplitude HD, Dropmix), Funk Fiction et Andy Tunstall (Spark the Electric Jester). Du beau monde pour une bande-sonore vitaminée.



La version Switch bénéficiera de fonctions exclusives et d'une traduction française plus que soignée. On pourra ainsi reconnaître la voix de Donald Reignoux (Sora dans Kingdom Hearts, Peter Parker dans Marvel's Spider-Man) et Kelly Marot (Kairi dans Kingdom Hearts, Mama dans Death Stranding), pour doubler Zeke et Mayday. Face à eux, nous aurons divers personnages doublés par Eric Legrand (Seiya, Vegeta), Céline Monsarrat (Bulma de Dragon Ball), Anaïs Delva (que tout le monde connaît pour son rôle d'Elsa dans le premier épisode de la Reine des Neiges), Françoise Cadol (la voix française d'Angelina Jolie), Patrick Bork (Goku) et Emmanuel Bonami (Solid Snake de Metal Gear Solid). On notera aussi les personnalités de Kayane, joueuse professionnelle, le YouTubeur Sora et le journaliste Julien Chièze, la liste n'étant pas exhaustive.



Voilà pour l'ambiance sonore. Au niveau des fonctionnalité, la version Switch bénéficiera d'un mode Assistance (Faites équipe avec un joueur en local qui prendra le contrôle d’Elliegator, un alligator secret qui vous aidera lors des combats en récupérant des objets et différents bonus supplémentaires), d'un co-op à 3 joueurs (pour pouvoir y jouer en co-op Mayday, Zuke et Elliegator, ce co-op à trois étant exclusif à la version Switch).





Bonne nouvelle, le support tactile est actée sur Switch, et vous permettra de récupérer des objets et transformer vos instruments directement à l'écran. Pour inviter vos amis, vous pourrez jouez avec un seul Joy-con, de manière à ne pas dépendre de problème matériel pour jouer en co-op à deux.

Les fans d'éditions physiques se réjouiront d'une double proposition commerciale. Une édition classique mais surtout une édition collector incluant un vinyle 33 tours proposant une sélection des meilleurs titres composés pour le jeu, un artbook de 64 pages “The Art Of NSR” contenant des artworks jamais montrés auparavant et une paire de baguettes officielles No Straight Roads, tout cela distribué en France par Just For Games.



Le japon recevra également ces éditions physiques. Là-bas le jeu sortira en version dématérialisé le 2 juillet et les éditions physiques et collector au courant de l'été. A noter que les éditions physiques sont des exclusivités PS4 et Switch.





No Straight Roads semble être l'une de ces petites perles indépendantes pleines de bonnes surprises, à noter dans votre agenda.