Nintendo Switch : le point sur les sorties de cette fin d'année

Galerie images 04/11/2021

Le point sur 2022 et au-delà

Galerie images 04/11/2021

L’année est bientôt terminée et si le line-up proposé sur la Switch ne vous a pas convaincu pour vos achats de Noël, Nintendo nous propose de revoir les titres prévus pour sortir ce trimestre (octobre, novembre et décembre). Notez qu'une bonne partie des jeux sont déjà disponibles, leur sortie étant programmée en octobre.Pour ce mois de novembre, il faudra donc composer avec World War Z (03/11), Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition (11/11), Shin Megami Tensei V (12/11) et Pokémon Diamant Étincelant/Perle Scintillante (19/11).En Décembre, les jeux se font plus rares. Nintendo avait initialement prévu de sortir Advance War 1 + 2 Re-Boot Camp ce mois-ci, avant de repousser la sortie du jeu au printemps 2022. Les joueurs devront donc faire avec Disney Magical World 2: Enchanted Edition et Big Brain Academy: Brain vs. Brain, annoncés pour une sortie le 3 décembre.D’autres jeux sont également prévus pour sortir d’ici la fin de l’année à l’instar de Life is Strange: True Colors (initialement annoncé pour sortir le 10 septembre puis repoussé à la fin d’année par Square Enix) et Wreckfest de THQ.Pour son calendrier prévisionnel, Nintendo a séparé comme à son habitude ses productions des jeux tiers. Ainsi, on retrouve donc deux tableaux : celui précédemment inséré dans l’actualité et un autre concernant uniquement les jeux Nintendo que voici.Comme vous pouvez le voir, le calendrier pour 2022 semble déjà plus attrayant que celui proposé par Nintendo l’an dernier. Avec plusieurs titres très attendus (Bayonetta 3, la suite de Breath of the Wild, Splatoon 3, Pokémon: Legends Arceus…) et d’autres séries dont on attendait depuis longtemps les productions comme Kirby ou Advance War.A lire aussi : MASAHIRO SAKURAI SUR L'AVENIR DE SMASH APRÈS ULTIMATE Avec ceci, Square Enix devrait pour sa part nous proposer le 3 mars son nouveau Tactical-RPG à la sauce Octopath Traveler : Triange Strategy dont le nom est maintenant définitif. Enfin, il ne reste plus qu’un seul jeu sans fenêtre de sortie : Metroid Prime 4, dont le développement se poursuit dans l’ombre.Source : Nintendo