News Nintendo Switch (Switch)

Galerie images 22/04/2021

Galerie images 22/04/2021





Galerie images 22/04/2021



L'annonce est toute fraiche : Nintendo lancera une application en partenariat avec Fujifilm pour permettre à tous les utilisateurs japonais d’imprimer leurs captures d’écran en toute simplicité. Pour cela, il leur suffira de se munir de ladite application qui sera disponible dès le 30 avril sur IOS et Android et d’envoyer via QR code la ou les captures d’écran.Cette application gratuite utilise une technologie déjà existante sur Nintendo Switch qui permet d’envoyer vos captures d’écran sur votre mobile via la technologie QR code ( plus d’informations sont disponibles sous ce lien ).A lire aussi : [Rumeur] Nintendo Labo : un clap de fin avec New Pokémon Snap ? Ensuite, il ne reste plus qu’à choisir la partie que vous souhaitez imprimer de votre capture d’écran car cette imprimante ne vous imprime pas vos photos sous format A4 (sinon, à quoi bon s'embêter à l'acheter, mais propose des tirages au format 6x9 cm.Idéal donc pour marquer les cadeaux des enfants à noël ou pour leur anniversaire, l’insérer dans la coque de son téléphone pour la personnaliser ou pour en faire ce que vous voulez. L’avantage de ce format est sa taille fortement réduite, mais en contrepartie, on ne peut évidemment pas imprimer une capture complète, il faut sélectionner une zone précise.Cependant cette application nous réserve d’autres surprises. En effet, plusieurs thèmes personnalisés aux couleurs de Mario, Animal Crossing New Horizons et New Pokémon Snap seront aussi disponibles. Ainsi, il est possible de se prendre en selfie avec Pikachu et ensuite imprimer la photo. Par ailleurs, le thème de l’application est lui modifiable entre ces trois éléments de personnalisations. Pour le moment, nous n’avons pas d’informations sur l’arrivée hypothétique d’autres thèmes à l’avenir, bien que cela nous semble fortement probable.Pour accompagner ce partenariat, l’imprimante sans-fil instax mini Link se dote d’une édition spéciale blanc, rouge et bleue avec également en supplément pour une coque Pikachu pour ajouter une petite touche de jaune.Néanmoins, comme très souvent avec Nintendo, cette application n'est pas disponible sur le reste du globe terrestre et seuls les Japonais auront accès à cela. C'est bien dommage, d'autant plus que Fujifilm commercialise son instax mini Link un peu partout dans le monde. A voir donc si cela débarquera également sur le reste de la surface terrestre dans le futur mais pour l'instant, Nintendo et Fujifilm n'ont rien communiqué à ce sujet.Source : Nintendo Everything