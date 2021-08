News Calendrier

Galerie images 05/08/2021

Si pour le trimestre en cours Nintendo ne prévoit pas grand-chose (cet été les fans devront faire avec le (très) décrié Zelda: Skyward Sword HD, déjà disponible, et Wario Ware Get It Together, dont la sortie est prévue le 10 septembre prochain), le troisième trimestre de cet exercice fiscal s’annonce comme plutôt dense.Signe de cette densité, Nintendo commencera les hostilités avec Metroid Dread, cinquième opus très attendu par les fans depuis Metroid Fusion en 2002, et la Nintendo Switch OLED, nouvelle venue de la gamme à laquelle nous avons pu nous essayer récemment . Tous deux arriveront le 8 octobre. Le mois se termine ensuite avec la sortie de Mario Party Superstars (29/10), nouvel opus de la licence qui reprend des plateaux et mini-jeux cultes de la N64 et la GameCube.Ensuite, en novembre, Nintendo éditera pour la solde d’Atlus Shin Megami Tensei V (12/11), puis Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante (19/11), remakes des Pokémon Diamant et Perle sur DS, arriveront à la mi-novembre. Enfin, Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp (3/12) sortira début décembre pour combler le cœur des fans de T-RPG et joueurs nostalgiques de la Game Boy Advance.Pour le quatrième trimestre de cette année fiscale, un seul jeu est pour le moment annoncé : Pokémon Legends: Arceus, le premier jeu Pokémon en monde ouvert dont la sortie est prévue le 28 janvier prochain.Du côté des jeux sans date de sortie, on a : Splatoon 3 (2022), Project TRIANGLE STRATEGY (nom temporaire, 2022), la suite de Zelda: Breath of the Wild (2022) et les fameux Bayonetta 3 et Metroid Prime 4, toujours sans date.A lire aussi : Bilan de Nintendo au 30 juin 2021 : des chiffres en baisse logique Voici donc le planning que Nintendo affiche. Avec ces jeux et la Switch OLED, le géant japonais va également lancer une Game & Watch anniversaire pour la série Zelda le 12 novembre.Notez qu’il ne s’agit ici que des jeux annoncés par Nintendo. Du côté des tiers, Big N a également listé l’ensemble des jeux qui arriveront ce trimestre (1er juillet au 30 septembre). Certains d’entre eux sont déjà sortis, d’autres arriveront durant la suite du trimestre. Là aussi, il ne s’agit que des jeux annoncés. Il se peut donc que d’autres titres sortent sans qu’ils ne soient listés pour autant.Source : Nintendo