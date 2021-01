News New Pokémon Snap (Switch)

New Pokémon Snap arrive le 30 avril ! 21/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il faudra tous les attraper - sur pellicule - les 200 et quelques Pokémon de Lentis, région inédite révélée par The Pokémon Company la semaine dernière , où prendra place New Pokémon Snap. Alors que Nintendo a mis son catalogue e-shop à jour, la firme en a profité pour dédier une page au successeur de Pokémon Snap, sorti sur Nintendo 64 il y a plus de 20 ans déjà.Même si l’on y apprend peu de choses, le descriptif technique détaille que New Pokémon Snap occupera 6.8 Go (soit un demi Pokémon Épée ou Bouclier environ) mais aussi que le jeu comportera des fonctionnalités en ligne et supportera la sauvegarde dans le nuage... via un abonnement Nintendo Switch Online. Mais - ouf ! - les Pokémon restant à l’état sauvage lors d’un safari photo, New Pokémon Snap ne devrait pas remplir les boîtes (essentiellement payantes) du Pokémon Home New Pokémon Snap sortira le 30 avril prochain sur Nintendo Switch et devrait être une des (nombreuses ?) surprises de Nintendo et The Pokémon Company pour les 25 ans de la série Source : Nintendo