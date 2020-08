News Nintendo

Si l'appellation de "jeu d'action en 2D" demeure bien vague, on peut suggérer que le projet en question soit un nouveau Mario 2D ou, dans nos rêves les plus fous, un Metroid 5. Mais il reste intéressant de voir que Nintendo ne reste pas sous le charme des seuls jeux en 3D pour continuer à avoir dans ses cartons des projets 2D, il n'est pas impossible que ce besoin en 2D soit lié à des projets pour le marché mobile.



On aimerait en connaître davantage en cette période de disette d'informations en provenance directe de Big N, mais si vous maîtrisez bien le japonais et si vous êtes déjà résident sur place (car en période de COVID, difficile de venir vous installer dans le pays pour le moment), vous pouvez toujours vous laisser tenter. Les détails plus précis sont à consulter en japonais ici

Au sein de Nintendo, tout va bien financièrement

La santé financière de l'entreprise, malgré la conjoncture actuelle, reste bonne, l'entreprise capitalisant sur les efforts passés et sur les choix stratégiques autour de la Switch qui se sont avérés payants.



On notera le potentiel de croissance espéré au niveau du marché mobile par Nintendo dans ses prévisions, qui peut effectivement faire penser à la création d'un nouveau titre dédié à ce marché. Mais un rapide coup d’œil sur la partie jeu vidéo dédié à la Switch montre bien que du lourd est prévu pour booster les ventes sur ce secteur. On se doute bien que la suite de Breath of the Wild ou un petit Bayonetta 3 devraient bien aider à atteindre ce type d'objectifs, car on ne peut pas croire qu'en cette fin d'année, seuls Pikmin 3 Deluxe, la version physique de Cadence of Hyrule avec la sortie des DLC et Bravely Default II puissent délecter les foules. Attendons donc la suite des annonces !