Nintendo ouvrira une nouvelle boutique officielle à Kyoto en octobre

Troisième boutique officielle Nintendo annoncée au Japon ! Après Tokyo et Osaka, c'est dans la ville mère de Nintendo, Kyoto, que ce nouveau magasin s'ouvrira le 17 octobre 2023. Le "Nintendo KYOTO" sera situé au Kyoto Takashimaya.





Une date qui n'est pas totalement prise au hasard puisqu'elle correspond à l'inauguration de la nouvelle zone de magasins spécialisés "T8", adjacente à la zone existante. A l'intérieur de ce nouveau complexe, 51 boutiques seront inaugurées dont le fameux magasin Nintendo.





Le groupe Takashimaya développe des centres commerciaux de nouvelle génération qui intègrent des boutiques spécialisées et des grands magasins en leur sein, conformément aux caractéristiques régionales, sur la base de sa "stratégie de développement urbain. Le Kyoto Takashimaya S.A.S. sera ouvert à Kyoto, la ville où la société a été fondée et combinera ainsi les produits de haute qualité de magasin actuel avec un nouveau lieu dédié à l'art contemporain, les divertissements et tous les produits de sous-culture japonaise connus dans le monde entier. On y trouvera aussi des magasins locaux populaires et les premiers magasins du Kansai. Cette zone répondra aux divers besoins des clients locaux et de ceux qui viennent dans la ville pour diverses raisons. Kyoto Takashimaya S.C. est un nouveau symbole de la ville qui offre un lieu où de nombreuses personnes, choses et marchandises peuvent se rencontrer, sur la base du concept du "meilleur lieu de rencontre de Kyoto".

Les principaux acteurs de l'art contemporain, de la sous-culture japonaise de classe mondiale et du divertissement sont concentrés du 4e au 7e étage. Pour la boutique Nintendo, direction le 7e étage !







Classiquement, les fans pourront y trouver toutes sortes d'articles Nintendo, depuis les goodies variés et exclusifs, aux jeux, consoles et périphériques. Rendez-vous cet automne pour voir les premières images et probablement les premières vidéos de l'inauguration.





Outre la vente de consoles de jeux, de logiciels, de périphériques et d'objets de caractère, le magasin proposera également des événements et des expériences de jeu pour le plus grand plaisir des clients, L'objectif est d'offrir aux clients la possibilité de profiter d'événements et d'expériences de jeu en plus de la vente de consoles de jeu, de logiciels, de périphériques, d'articles de personnages et d'autres articles, Le magasin sera le centre de diffusion des informations de Nintendo au Japon.