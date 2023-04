Le livre « The Art of Octopath Traveler » en version anglaise à la fin de l’année

The Art of Octopath Traveler est déjà disponible au Japon et contient de nombreuses illustrations et commentaires des développeurs sur le premier titre sorti sur Nintendo Switch ainsi que sur la version mobile « Octopath Traveler : Champions of the Continent ». Un joli pavé de 224 pages pour explorer toutes les coulisses de ce RPG à l’ancienne de grande qualité, qui va désormais s’ouvrir à un plus grand nombre de lecteur grâce à sa traduction anglaise. Dark Horse s'est associé à Square Enix pour la localisation. La date de sortie est prévue aux alentours du 12 décembre 2023 et le livre peut déjà être précommandé sur Amazon.com pour 49,99 $.