Tray Racers! est disponible sur Switch gratuitement !

Si le graphisme très cartoon ne vous rebute pas, voici le jeu de course Tray Racers!, nouveau projet des créateurs de Phogs !. Vous incarnez un(e) jeune pilote qui participe à des courses en solo ou jusqu’à 16 joueurs en simultanée dans un décor de dunes généré aléatoirement, des forêts de cactus et autres joyeuseté pour apporter un peu de piquant et de challenge. Ici, pas de véhicule motorisé mais une planche de surf. Enchainez les tricks pour vous frayer un passage surprenant qui vous fera grappiller de précieuses secondes sur vos adversaires, prenez des risques et bénéficiez de boost de vitesse en frôlant les obstacles. A vous de tenter de devenir le Tray Racer ultime !

Les développeurs ont concocté un titre grand public mais pas obligatoirement si simple que cela. Il semble taillé pour les soirées entre amis et s’annonce un parfait candidat pour les vacances qui arrivent à grands pas. Au niveau de l’environnement, rien n’est sérieux même si on nous indique un monde post-apocalyptique où un groupe de jeunes a décidé de se réunir pour vivre plus en phase avec la nature.



Parmi les promesse, voici les bêtises à attendre :

Pars à la découverte d'un monde désertique étonnant. Quand leur monde s'est effondré, les personnages de Tray Racers! ont établi un mode de vie meilleur, plus durable : tous ensemble et davantage en harmonie avec la nature.

Cours avec style ! Change le look de ton pilote avec…des sapes qui tuent….des coiffures d'enfer…..des peintures de planche personnalisées et bien plus encore !

Mets-toi à l'aise au Camp. Entre deux courses, passe du temps OKLM avec tes amis au salon du Camp. Organise un bœuf avec les instruments disponibles au Camp. Réfléchis à ta place dans l'univers sous un ciel étoilé. Caresse *tout ce que tu veux* grâce au bouton spécial Caress'tou (au Camp, il y a une créature amicale qui s'appelle Scrountch et on l'adore…). Bonnes vibes





Attention cependant, ici tous les coups ne sont pas permis, on est dans une ambiance peace and cool. Pas de possibilité de gêner les autres joueurs lors des courses car gagner, ce n'est pas tout dans la vie ! A voir si la durée de vie du titre permet de séduire au-delà de la simple découverte. Affichage à l 'écran en français parmi plusieurs langues, prévoyez 738 Mo d'espace libre pour installer le titre sur votre console.





Tray Racers! Launch Trailer | Out now and free on PC & Nintendo Switch 16/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Chaque course se déroule sur un circuit unique généré de manière aléatoire. Prépare-toi à découvrir des paysages aussi étranges que somptueux peuplés de dangers, créatures et surprises provenant d'une série de biomes post-apocalyptiques divers et variés. Et notamment :- Des forêts de cactus rebondissants- Des déserts délirants- Des insectes et bestioles tout mimis- Des canyons chaotiques- Des campements solarpunk écodurables- Des troupeaux de chameaux GÉANTSet bien plus encore !L’équipe indépendante Bit Loom a de l’humour. Le titre est gratuit, vous auriez tort de ne pas l’essayer. A noter tout de même que le titre propose des achats intégrés (il faut bien vivre tout de même) et qu’un pack de soutien avec tous les DLC peut être acheté pour 5,89 € sur Steam, il en est de même sur console.