News Nintendo

Congratulations to @Xbox @XboxP3 on the launch of Xbox Series X | S today. — Doug Bowser (@thetruebowser) November 10, 2020

Il y a une semaine, les nouvelles consoles de Microsoft et Sony ont fait une apparition remarquée dans les rayons des revendeurs nord-américains et japonais... Ce qui n'a échappé à personne même si, en attendant une réponse hardware de Nintendo ( la prophétique Switch Pro que d'aucuns fantasment pour 2021 ? ), l'événement n'a pas vraiment fait l'actualité sur PN.Comme le reste de la planète Doug Bowser - président de Nintendo of America - a donc bien assisté aux lancements (réussis malgré la pandémie) des PS5 et XBox Series X/S, ces dernières réalisant d'ailleurs le meilleur démarrage d'une console Microsoft. Beau joueur, le chef d'entreprise a donc dégainé son plus beau QWERTY pour féliciter, coup sur coup, ses deux concurrents sur Twitter :Alors qu'une page de l'histoire du jeu vidéo se tourne avec l'arrivée de ces monstres de puissance, Nintendo continue son bonhomme de chemin en défendant une vision, finalement atypique, d'un media entièrement dédié au ludisme... Une philosophie couronnée par le succès - continu - de la Switch, et ce malgré un exercice 2020 un peu avare en nouveautés. Alors que les cartes se rebattent, les yeux se tournent maintenant vers 2021, année qui devrait être charnière pour l'hybride la plus plébiscitée du marché !Source : Twitter