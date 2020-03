News Indie World

La prochaine présentation #IndieWorld est pour bientôt ! Rendez-vous le mardi 17/03 à 18:00 (heure de Paris) pour environ 20 minutes d'informations sur les jeux indépendants à venir sur #NintendoSwitch.



L'émission Indie World est de route ce mardi 17 mars à 18 heures, heure française : pendant une vingtaine de minutes, cette émission nous permettra d'en savoir plus sur les prochaines sorties attendues sur Switch de la part des studios indépendants.Nous n'avons pas plus de détail sur le contenu de ce programme, si ce n'est sa durée donc de 20 minutes, mais on espère bien qu'on y trouvera quelques surprises dont on pourra se délecter sur Switch dans quelques jours ou quelques semaines !