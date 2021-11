Nintendo explique pourquoi le DLC Animal Crossing Happy Home Paradise sera le seul et unique du jeu

Petit retour sur la mise à jour gratuite

Animal Crossing: New Horizons Direct - 15/10/2021 (Nintendo Switch) 11/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Happy Home Paradise : le seul et unique DLC payant

Animal Crossing : New Horizons - Happy Home Paradise introduit une nouvelle expérience de jeu dans laquelle le joueur rejoint l'équipe de développement de Paradise et aide à faire de la maison de vacances de leurs clients une réalité.



Il s'agit d'une mise à jour majeure d'Animal Crossing : New Horizons, qui offre une expérience de jeu distincte et différente. Il était donc logique de l'inclure comme premier et unique DLC payant pour Animal Crossing : New Horizons.

Animal Crossing: Happy Home Paradise est le nom de l'extension payante du jeu Animal Crossing: New Horizons, l'énorme carton de la Nintendo Switch aux quelques 33 millions d'exemplaires vendus. Cette extension payante sera la première... et dernière du genre sur le jeu qui fait la joie des possesseurs de Switch depuis plus de 18 mois.Depuis sa sortie, Animal Crossing: New Horizons a connu plusieurs mises à jour qu'on appelle majeures, c'est-à-dire qui ont ajouté de nouvelles fonctionnalités souvent plébiscitées par les joueurs, à l'instar de la possibilité de nager, ou de visiter des îles oniriques en rêve.L'objectif de ces ajouts était de prolonger l'expérience de jeu, en soulignant le fait qu'ils ont été ajoutés régulièrement... au moment même où l'intérêt des joueurs diminuait, alors que leur ennui sur leur propre ile, lui, grandissait.Le 15 octobre dernier, à l'occasion du dernier Animal Crossing Direct diffusé par Nintendo, nous avons ainsi découvert plus en détail le contenu gratuit qui sera proposé à tous les joueurs... mais aussi le contenu payant réservé à ceux qui seront prêts à dépenser les 24,99 € de cette mise à jour.La mise à jour 2.0 qui sera mise en ligne le 5 novembre prochain permettra aux joueurs de poursuivre le développement de leur île, mais elle n'arrive pas seule puisque pour la première fois, un DLC payant sera proposé à la vente en même temps.Ce DLC payant n'a pas manqué de susciter la surprise parmi les joueurs, puisque depuis la sortie du jeu, les contenus additionnels étaient gratuits. Nintendo a confié au site américain IGN pourquoi avoir choisi cette voie pour cet ado-on au jeu, en voici la traduction :Vous en conviendrez que Nintendo enfonce une porte ouverte avec sa déclaration, même s'il nous tarde de découvrir ce DLC et les possibilités offertes par cette extension Paradise.A lire aussi : le DLC payant "offert" aux abonnés NSO Expansion Pack Sur Discord , nous avons ouvert un canal consacré à Animal Crossing, n'hésitez pas à nous y rejoindre pour partager vos codes oniriques, votre expérience de jeu, et surtout vos impressions sur cette nouvelle mise à jour disponible dès le 5 novembre prochain.