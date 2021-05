News Finance et chiffres de vente

Nos coûts de développement de produits, qui incluent l'externalisation, augmentent alors que nous travaillons à maintenir un flux continu de nouveaux titres pour la Nintendo Switch, qui entre dans la seconde moitié de son cycle de vie. Comme les coûts de développement par titre sont plus élevés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient sur les machines précédentes, nous prévoyons que les dépenses de R&D continueront d'augmenter alors que nous nous efforçons de maintenir un catalogue de jeux assez important. Nous menons également diverses études, notamment sur les moyens d'améliorer notre activité numérique et les futurs services qui permettront de maintenir des relations à long terme avec nos consommateurs, comme cela a été évoqué dans le Corporate Management Policy Briefing de septembre dernier.

Par ailleurs, le développement de la prochaine génération de hardware doit commencer des années avant son lancement, et les dépenses de R&D à cet égard augmentent progressivement. Nous visons à nous développer en poursuivant notre activité intégrée de divertissement matériel-logiciel, ce qui implique de mener toutes sortes d'activités de recherche et de développement dans divers domaines, y compris le matériel et les logiciels.

Un point qui permet de savoir comment une entreprise prépare l'avenir, c'est de regarder ses dépenses en R&D, pour Recherche et Développement. En croissance à 100 milliards de yens, les investisseurs ont questionné Shuntaro Furukawa à ce sujet. Et que dit-il ? Tout et rien, comme d'habitude avec des questions de ce genre lors d'une conférence aux investisseurs, mais c'est un sujet qui va nous permettre de parler de nouveaux jeux, de Switch Pro, et d'avenir. Avouez que c'est quand même pas mal !L'info importante, c'est que Nintendo va donc augmenter son budget Recherche en 2021-2022 : à 100 milliards de yens, soit 750 millions d'euros environ, inutile de dire que Nintendo consacre une part non négligeable de son chiffre d'affaires à la recherche. Il est sans doute intéressant de s'arrêter un moment sur la notion de "recherche et développement", car on comprend à la lecture de la réponse de Shuntaro Furukawa que cela va plus loin que le seul financement des études liées à une future machine.En effet, la R&D pour Nintendo, c'est tout ce qui permet aujourd'hui de préparer les succès de demain : ça va donc concerner le développement de consoles, ça on s'en doutait, mais c'est aussi dans ce poste que Nintendo intègre les frais inhérents au développement de ses futurs jeux. Cela fait des années que Nintendo répartit ces dépenses dans ce poste, mais on a un peu tendance à l'occulter, parce que 750 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent !Le président de Nintendo a ainsi justifié les dépenses 2021-2022 en recherche et développement avec cette longue réponse que nous avons traduite de l'anglais pour vous :On fait une pause pour aborder une mention d'une nouvelle génération de console, commençons avec la déclaration de Shuntaro Furukawa :Pour Nintendo, on est loin d'en avoir fini avec la Switch, et la réponse de Furukawa n'entre pas dans le détail d'une possible Switch Pro, un sujet qui nous intéresse vraiment beaucoup compte tenu des enjeux alors que sont sorties sur le marché les nouvelles générations de Sony et Microsoft : la Switch en serait à la moitié de son cycle de vie, et les dépenses en R&D évoquées sembleraient donc, si l'on en croit Nintendo, plutôt liées à des recherches concernant le successeur de la Switch.On ne nous parlera donc pas de Switch 2, bien entendu, même si c'était très certainement la vraie question posée à Nintendo dans cet échange lors de la présentation du bilan annuel de l'entreprise . Les rumeurs sont trop nombreuses depuis quelques mois pour que rien ne se passe dans les mois qui viennent, on continuera à surveiller tout cela de près, en attendant le jour où, enfin, Nintendo se décidera à tout dévoiler au grand public !Source : Nintendo