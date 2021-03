News Pikmin (mobile)

Avez-vous déjà rêvé de vous promener en compagnie de #Pikmin ? Avec la nouvelle app développée par @NianticLabs et Nintendo à venir courant 2021, explorez le monde réel et créez des souvenirs avec vos amis les Pikmin !



En 2016 sortait Pokémon GO, un jeu développé par la start-up Niantic, issue d’une collaboration étroite entre cette ex-filiale de Google, The Pokémon Company et Nintendo.Le succès immédiat en font un vrai phénomène de société où chaque pays se retrouve à devoir gérer des mouvements de foule de dresseurs en herbe prêts à courir au quatre coin de leur quartier pour avoir la chance d’attraper un Pokémon, plus ou moins rare, en réalité augmenté.Près de 5 ans plus tard, Nintendo et Niantic ont annoncé une nouvelle application mobile, issue encore d’une licence iconique de la firme de Kyoto : Pikmin !Le jeu, qui est davantage décrit comme une application, s’articulera encore autour de la réalité augmentée, véritable spécialité de Niantic, et devrait nous inciter à marcher et à découvrir nos environs.On retrouve ici une description très proche des intentions premières de Pokémon GO mais un développeur de chez Niantic a déclaré sur Twitter que l'application serait bien différent de ce que propose Pokémon GO.A l’heure d’une pandémie mondiale et de confinement un peu partout, difficile d’imaginer l’arrivée de cette application mobile très rapidement. En effet, Niantic et Nintendo évoquent une disponibilité en fin d’année 2021. Cette application mobile sera la première développée par le studio japonais de Niantic à Tokyo, ouvert en avril 2018.A noter que cette application Pikmin s’inscrit dans un partenariat plus large entre Nintendo et Niantic qui évoquent l’arrivée de plusieurs applications mobiles développées avec la réalité augmentée dans les années à venir.Source : Niantic