News Nintendo eShop

Galerie images 02/09/2020

La rentrée de septembre, Nintendo l’a aussi faite avec l’arrivée de nouvelle fonctionnalité bienvenue pour le Nintendo eShop. Hier, nous vous annoncions la possibilité d’annuler toute précommande jusqu’à 7 jours avant la sortie du jeu , moment où le montant nécessaire pour son acquisition sera alors prélevé par Nintendo.Il semblerait néanmoins que cet ajout ne soit pas le seul à la boutique de Nintendo. En effet, il est désormais possible de connaitre le délai d’une promotion sur la boutique. Et pour retrouver ce délai, c’est très simple puisqu'il est indiqué juste à côté du prix du jeu, comme vous pourrez le voir sur la photo ci-dessous :Une fonctionnalité bien utile qui pourra en ravir plus d’un. Que pensez-vous de ces ajouts ? Vous seront-ils profitables ou non ? N’hésitez pas à nous faire part de tout cela sur notre serveur discord ou en commentaire sous cette news ! Pour notre part, nous n'avons plus qu'une chose à vous : A vos jeux ! Prêts ? Achetez !Source : NintendoSoup