News Nintendo

L'année 2020 commence bien pour Nintendo avec des chiffres de vente au Japon bien placés pour donner des sueurs froides à ses concurrents Sony et Microsoft, même si pour ce dernier, la situation n'a jamais été idéale en raison du conservatisme des joueurs japonais.Avec une augmentation des ventes évaluées à 29% sur une base annuelle, Big N tient une forme redoutable sur le marché nippon des consoles. En chiffres combinés, la Switch et la Switch Lite représentent 79% des ventes de hardware en 2019. Ce qui fait de ces consoles les supports les plus populaires pour cette année.La Switch a vendu à elle seule 3.45 millions d'unités en 2019 et la Switch Lite 1.05 million d'unités. Des chiffres à faire frémir la concurrence car, pour information, la PS4 s'est vendue à 774 000 exemplaires et la PS4 Pro à 422 000 exemplaires pour la même année.En ce qui concerne le software, Big N peut se permettre de jouer les gros bras au Japon. Avec près de 3 millions d'exemplaires vendus sur l'année, Pokémon Epée et Bouclier se permet le luxe de faire concurrence à Super Smash Bros Ultimate, pourtant sorti bien avant lui. Et c'est sans surprise que Pikachu et ses potes se classent premier des meilleures ventes de jeux en 2019 au Japon.Pour faire simple, Nintendo occupe presque toutes les places des meilleures ventes de jeux 2019, à l’exception de la troisième laissée à Sony avec Kingdom Hearts III sur PS4.Source: Nintendo Life