[Nintendo Direct] Animal Crossing : New Horizons aura le droit à son Direct

Depuis le lancement du jeu, Animal Crossing: New Horizons est régulièrement mis à jour avec des évènements.Pendant la présentation, Nintendo a dévoilé qu'un Animal Crossing: New Horizons Direct est prévu pour octobre. Des ajouts seront également implantés via une mise à jour gratuite en novembre. On peut déjà noter que la mention du café est clairement mis en évidence.

Rendez-vous en octobre pour un Animal Crossing: New Horizons Direct ! ☕ (Nintendo Switch) 24/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il sera temps de retourner sur votre île rapidement.Qu'attendez vous du Perchoir ? Dites le nous dans les commentaires