News Tales from the Borderlands (Switch)

Après Bordelands Legendary Collection , contenant Bordelands 1, 2 et Pre-Sequel, c’est au tour de Tales from the Borderlands de débarquer sur Switch. Le jeu de Teltalle, développé en collaboration avec les créateurs de la série GearBox Publishing et son éditeur, 2K Games, se prépare à son tour à paraitre sur Switch.Avant un hypothétique portage du troisième épisode paru en septembre 2019 sur les autres machines, la série Borderlands revient donc à nouveau en force avec ce portage inattendu. Pour revenir sur Tales from the Borderlands, c’est un jeu en 5 épisodes qui se situe entre les jeux 2 et 3.Sa date de sortie est toute proche : le 24 mars 2021, et notez aussi que cette annonce survient au lendemain de celle du portage sur consoles Next-Gen.