News Shinsekai: Into the Depths (Switch)

Galerie images 26/03/2020











Le Nintendo Direct de ce jeudi 26 mars nous a permis de découvrir un nouveau jeu d'exploration de Capcom : Shinsekai: Into the Depths. Dans ce jeu, nous explorons les abysses suite au cataclysme d'une nouvelle ère glaciaire en surface.En craftant des objets divers, les joueurs pourront aller toujours plus loin dans leur exploration, affrontant des créatures effrayantes (c'est le moins que l'on puisse dire !). Comme on est sous l'eau et que jusqu'à preuve du contraire les humains ont besoin d'air pour respirer, il faudra constamment surveiller son niveau d'oxygème... et la pression.Plus facile à dire qu'à faire ! Voici quelques images de ce jeu disponible sur eShop dès maintenant pour 19.99 € :