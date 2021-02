News Project Triangle Strategy (Switch)

Project TRIANGLE STRATEGY - Essayez-le gratuitement ! (Nintendo Switch) 18/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Project Triangle Strategy, c’est son nom provisoire. Derrière ce titre peu évocateur, se cache une nouvelle production signée Square au concept très intéressant.L’histoire prend place sur le continent de Norzélia, partagé en trois royaumes. Ce continent dispose de très rares ressources en sel et en fer et les trois nations se battent continuellement pour celles-ci et commencent les conflits, notamment « La Grande Guerre ».L’esthétique est très inspirée d’Octopath Traveler et à l’instar du RPG, chaque personnage suit ses propres convictions et en fonction de vos choix, les événements survenant changent radicalement.Concernant le système de combat, le jeu s’oriente lui sur le Tactical-RPG. La bataille se déroule sur plusieurs niveaux et chaque rangée est limitée à une attaque, sauf si vous vous trouvez sur un point surélevé. Enfin, une autre mécanique intéressante est aussi mise en place : les attaques en tenailles. Comme le nom l’indique, vos unités se regroupent autour de celui-ci pour le prendre en étau.Ce nouveau jeu ambitieux se prépare pour bondir sur nos écrans dès 2022. Pour le moment, ou retrouve tout de même première démo disponible sur le Nintendo eShop. Notez qu’une enquête sera envoyée aux utilisateurs ayant téléchargé la démo.