[Nintendo Direct] Project Triangle Strategy devient Triangle Strategy et corrige de nombreux problèmes notés par les joueurs

Annoncé en début d’année, Project Triangle Strategy est un audacieux T-RPG de Square Enix, renouvelant le genre du RPG tactique au tour par tour avec, en prime, une DA semblable à celle d’Octopath Traveler. A son instar, les équipes de Square avaient décidé de l'annoncer avec un nom provisoire et publier un démo très tôt, puis publier une enquête auprès des joueurs, afin d’améliorer d’éventuels problèmes et proposer une expérience optimale.Cela avait plutôt fonctionné avec Octopath Traveler et Triangle Strategy semble en prendre le chemin de son modèle. Suite aux enquêtes, un mode facile a été ajouté, des améliorations visuelles de l’interface, l’ajout d’un contrôle de la caméra avec stick, la possibilité de relire les dialogues précédents et enfin une amélioration des temps de chargements sont également des ajouts notables.Le jeu devrait par ailleurs être disponible dès le 4 mars 2022 et les précommandes sont ouvertes. Une édition collector sera également proposée, comprenant le jeu, son steelbook, un jeu de cartes, six dés personnalisés et un poster réversible.