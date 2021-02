News Splatoon 3 (Switch)

Splatoon 3 - Bande-annonce de présentation (Nintendo Switch) 18/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

S'il est une licence qu'on n'attendait pas de sitôt, c'est bien celle-là... Mais Nintendo en a décidé autrement et c'est Splatoon 3 qui s'est chargé de clore le premier vrai Direct du constructeur en 18 mois . Il faut dire qu'il aurait tort de se priver puisque la licence, née sous Wii U en 2015, avait converti plus de 5 millions d'invertébrés sur une console au succès modeste avant que Splatoon 2 n'éclabousse plus de 12 millions de joueurs sur Switch deux ans plus tard.En sept ans d'existence, la série voit déjà se profiler un troisième opus et, si ce n'est pas pour nous déplaire, ledu Nintendo Direct d'hier soir est resté un peu cryptique... Après une longue introduction dans des contrées étrangement arides - voire apocalyptiques - pour des mollusques, Nintendo a laissé entrevoir que les Inklings ou Octalings pourraient être personnalisés en style et en genre - Splatoon est une série inclusive - et seraient flanqués d'un compagnon Salmonoïde (amenant peut-être quelques trouvailles de gameplay ?).C'est dans un communiqué que Nintendo, qui tient à préciser que Splatoon 3 est une suite à part entière, est revenu sur sa présentation confirmant que cet épisode se déroulerait loin de Chromapolis (la mégapole où prenait place les premiers jeux), à Cité-Clabousse, probable chef-lieu de la Contrée Clabousse, aussi nommée « ville du chaos » et peuplée de céphalopodes rompus au combat.Comme attendu - et aperçu - Splatoon 3 comprendra de nouvelles armes dont un arc et devrait surtout introduire de nouveaux moyens de déplacement : serait-ce une indication, les guerres de territoire à 4 contre 4 semblent désormais débuter dans les airs... Splatoon 3 est prévu pour 2022 sur Nintendo Switch et rejoint la (longue ?) liste des grosses productions à suivre dans le catalogue de l'hybride.Source : Nintendo