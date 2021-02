News Splatoon 3 (Switch)

Splatoon 3 - Bande-annonce de présentation (Nintendo Switch) 18/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Hier, Nintendo nous a pris par surprise après plus d'un an et demi sans nouvelle diffusion d'un Nintendo Direct avec l'annonce d'une nouvelle présentation ce mercredi 17 février à 23h00. Après plus de 45 minutes au cours desquelles de nombreux jeux ont été présentés, Nintendo a conclu sa diffusion avec une surprise de taille !En effet, c'est un tout nouvel épisode de Splatoon qui a été présenté par Nintendo. Alors que le Nintendo Direct devait se concentrer sur les titres du premier semestre 2021, Splatoon 3 quant à lui est annoncé pour 2022 sans davantage de précisions.Au cours de la vidéo que vous avez sans doute pu découvrir, on a pu apercevoir des possibilités de personnaliser toujours plus son Inkling, de nouvelles armes et objets, des environnements assez désertiques mais il ne fait aucun doute que Nintendo nous proposera des arènes très diversifiées comme pour les autres épisodes. L'ambiance post-apocalyptique du jeu est assez flagrante.Espérons que Nintendo nous proposera rapidement d'essayer le jeu lors d'événement de tests en ligne comme pour Splatoon 2 mais il nous faudra sans doute attendre début 2022 pour cela.On se quitte avec les toutes premières images du jeu :