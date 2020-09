News Ori and the Will of the Wisps (Switch)

Ori and the Will of the Wisps - Maintenant disponible ! (Nintendo Switch) 17/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

"- Ori and the Blind Forest.

- Ori and the Will of the Wisps.

- Pièce d'art de style vitrail.

- Guide de terrain "La flore et la faune des Ori.

- Sketchbook Zine.

- Ensemble de cartes d'art de collection.

- Badge phosphorescent.

- Bandes sonores numériques.

-Transformez la boîte d'affichage qui brille dans le noir."

Pour clôturer en beauté ce Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, Microsoft nous annonce à l'aube de ses consoles Next-Gen, l'arrivée tant plébiscitée d’Ori and the Will of the Wisps sur Nintendo Switch. Paru le 11 mars dernier, le jeu sort dès maintenant sur la nomade de Nintendo, en téléchargement unique (il est aussi disponible dans un collector, voir ci-après).Pour vous le procurer, comptez 10€ de plus que le précédent. Si vous n’avez pas encore fait Ori and the Blind Forest ou que vous attendiez tout simplement la sortie d’une boite, vous pouvez vous procurer un collector réalisé par les équipes d'IAM8BIT , vous proposant les deux jeux en version boite avec planches d’art, art-book, SteelBook et beaucoup d’autres, pour la somme de 150€. Si le collector vous donne envie, voici le détail du contenu du collector donné par la firme :Si vous n'avez pas encore joué au premier et que vous êtes intéressé par le titre sans pour autant vouloir acheter le collector, nous ne serons trop vous conseiller d’attendre un peu, le temps que quelques promotions arrivent sur l'eShop, même s’il n’est là que conjecture.