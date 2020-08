News Kingdom Hearts: Melody of Memory (Switch)

A l'occasion du Nintendo Direct Mini diffusé le mercredi 26 août, Square Enix a annoncé la sortie, le 13 novembre prochain, de son jeu de rythme KINGDOM HEARTS Melody of Memory. Le jeu sortira sur Switch, mais aussi sur PS4 et Xbox One.Le jeu avait été annoncé en juin dernier , et on se souvient être un peu resté sur notre faim quant à ce titre, alors qu'on attendait clairement plutôt un épisode canonique de la saga... ou un remake, car la tentation doit être grande pour Square Enix et Disney de nous réchauffer un opus précédent pour séduire les dizaines de millions de possesseurs de Switch à travers le monde.On savait déjà qu'il y aurait 140 morceaux à retrouver, avec vingt personnages tirés des jeux Kingdom Hearts. Différents modes de jeu seront proposés : mode solo, mode coop local ou multijoueur en ligne, soit autant de façons différentes d'en découdre face aux ennemis qui s'opposeront à nous.On se quitte avec un petit artwork pour célébrer ces quelques nouvelles, rappelons que le jeu sera donc disponible dès le 13 novembre 2020, les fans peuvent déjà le pré-commander sur le Nintendo eShop.Pour découvrir les autres nouveaux jeux proposés lors du Nintendo Direct Mini du 26 août 2020, ne manquez pas le replay proposé dans cette news