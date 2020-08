News Big Rumble Boxing : Creed Champions (Switch)

Parmi les annonces de ce Nintendo Direct, nous avions la première réalisation du studio Survios sur Switch, un studio qui s’était jusqu’à récemment concentré sur des productions dédiées au marché de la VR. D’ailleurs, l’un de ses titres est Creed : Rise to Glory, un titre qui semble avoir servi de base de travail pour nous proposer ce Big Rumble Boxing: Creed Champions, devant débarquer courant printemps 2021 sur Nintendo Switch.

Un titre de boxe, cela ne se refuse pas, d’autant que le jeu nous invite à combattre quelques légendes cinématographiques de la franchise, comme Rocky Balboa, Ivan et Viktor Drago, Clubber Lang, Apollo Creed et désormais Adonis Creed. Les premiers visuels permettent de reconnaître aisément l’ensemble des personnages, il nous tarde désormais de vérifier manette en main que les sensations de gameplay soient bonnes et suffisamment précises au niveau des coups et des parades.