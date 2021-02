News Star Wars Hunters (Switch)

Star Wars: Hunters - Announcement Trailer - Nintendo Switch 18/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C’est l’une des grandes surprises de ce direct : Star Wars arrive enfin sur Switch et pour de bon. Depuis le début de l’année, Disney a bien fait comprendre que la saga Star Wars était entrain de lui échapper.Aujourd’hui, on nous annonce l’arrivée d’un jeu nommé : Star Wars Hunters, signé Zynga en collaboration évidente avec Lucasfilm Games comme nous avons pu le voir à la fin du trailer.Avec Star Wars Hunters, on ne parle plus d'un portage de Jedi Knight mal réalisé ou d’un nouveau jeu de Pinball à l’image de la série mais bien d'un jeu qui s’annonce comme étant (pour le moment) exclusif à la Switch.Il s’agit d’un free-to-play compétitif en ligne se déroulant entre les épisodes 6 et 7 de la saga. Le jeu propose également un gameplay TPS (tir à la troisième personne, avec la caméra derrière le personnage) et arrivera sur Switch courant 2021.