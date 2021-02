News Ninja Gaiden: Master Collection (Switch)

NINJA GAIDEN: Master Collection - Announcement Trailer - Nintendo Switch 18/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 et Ninja Gaiden 3 : Razor’s Edge, voici la liste des jeux que cette compilation embarque.Avec Ninja Gaiden : Master Collection, Koei Tecmo ne prévoit pas de retravailler les graphismes de ces titres mythiques, même si la plupart d'entre eux restent assez propres, en tout cas sur Switch, malgré leur âge (2007, 2009 et 2013).Evidemment, tous les contenus additionnels ajoutés à ces titres sont inclus dans cette collection. Celle-ci est prévue pour un lancement le 10 juin prochain sur Switch mais aussi PC, PS4 et Xbox One. Nous avons ainsi confirmation d'un nouveau leak après une indiscrétion d'un revendeur qui l'année dernière avait listé la compilation dans son stock à venir.